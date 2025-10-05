Отправлено: - 20:53

родом из Шанхая2022:

....вот вы перечисляете страны где кто что производит, а что мы сами построили произвели? Природные ресурсы закончатся ,что будет делать будущее поколение?Заводы нам строят,электростанции строят, почему мы сами не учимся и не работаем?

Цитата:Хех, правильные вопросы, однако, граждане учатся и работают, нам не нужно с утра до ночи искать виноватых.Есть отчёты о том, что общая оценка минералов и металлических запасов Казахстана превышает десять триллионов долларов. Чтобы их извлечь, нужны технологии, кадры и инвестиции. А заводы и электростанции иностранцы не бесплатно строят, это взаимовыгодное партнёрство, а не подачка. Пусть строят, совместных предприятий у нас достаточно, и с каждым годом их больше.Мы же не под санкциями и имеем возможность привлекать иностранцев, внедрять технологии, развивать переработку и промышленность, какие проблемы? Главное, не строить изоляцию и не размахивать лозунгами про - самодостаточность любой ценой.Северная Корея тоже “самодостаточна”, только жить там почему-то из сказочников никто не хочет. Наша сила не в том, чтобы отгородиться от мира, а в том, чтобы быть нужными миру, как надёжный партнёр, производитель, поставщик, инвестплощадка и страна с человеческим потенциалом.