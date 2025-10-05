Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 10:05
Меня всегда удивляли песни на тему «как же они хороши и как плохи мы!», в том числе и на страницах «НГ». Понятно, что каждый из нас никак не может повлиять на глобальные процессы. Но как минимум мы должны понимать их суть. А не петь оды в честь тех, кто нас грабит. Читать новость
родом из Шанхая2022: ....вот вы перечисляете страны где кто что производит, а что мы сами построили произвели? Природные ресурсы закончатся ,что будет делать будущее поколение?Заводы нам строят,электростанции строят, почему мы сами не учимся и не работаем?
Хех, правильные вопросы, однако, граждане учатся и работают, нам не нужно с утра до ночи искать виноватых.
Есть отчёты о том, что общая оценка минералов и металлических запасов Казахстана превышает десять триллионов долларов. Чтобы их извлечь, нужны технологии, кадры и инвестиции. А заводы и электростанции иностранцы не бесплатно строят, это взаимовыгодное партнёрство, а не подачка. Пусть строят, совместных предприятий у нас достаточно, и с каждым годом их больше.
Мы же не под санкциями и имеем возможность привлекать иностранцев, внедрять технологии, развивать переработку и промышленность, какие проблемы? Главное, не строить изоляцию и не размахивать лозунгами про - самодостаточность любой ценой.
Северная Корея тоже “самодостаточна”, только жить там почему-то из сказочников никто не хочет. Наша сила не в том, чтобы отгородиться от мира, а в том, чтобы быть нужными миру, как надёжный партнёр, производитель, поставщик, инвестплощадка и страна с человеческим потенциалом.
maxsaf: Для этого нужно сохранить русский язык, и усилить английский. Ну а казахский, если он станет единственным - я думаю тут и так понятно, к чему это приведет.
Выигрывать в перспективе будет не тот, кто замыкается на одном языке, а тот, кто будет свободно мыслит на трёх языках. Знание языков - сила, а не слабость. Я за трёхъязычие подрастающего поколения, это не прихоть, а конкурентное преимущество. А если кто-то боится трёх языков, возможно не особо обучаемые, ему и два даётся с трудом
Kairat stayer: Выигрывать в перспективе будет не тот, кто замыкается на одном языке, а тот, кто будет свободно мыслит на трёх языках. Знание языков - сила, а не слабость. Я за трёхъязычие подрастающего поколения, это не прихоть, а конкурентное преимущество. А если кто-то боится трёх языков, возможно не особо обучаемые, ему и два даётся с трудом
Согласен, вот только третьим языком должен стать китайский
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
maxsaf: Согласен, вот только третьим языком должен стать китайский
Каждый выученный язык, это ещё один мост между странами: к культуре, партнёрам и новым горизонтам.
Как выше отметил, нам нужно дружить, сотрудничать и обмениваться знаниями с другими странами, а не сидеть, как в осаждённой крепости, подозревая весь мир во вражде.
Молодёжи не стоит бояться языков, технологий, новых идей, наоборот, нужно видеть в них ключи к будущему и возможностям. Продвинутая молодёжь уже учить языки, в настоящее время в 21 веке побеждает не тот, кто закрылся, а тот, кто понял и развивается
родом из Шанхая2022: Заводы нам строят, электростанции строят, почему мы сами не учимся и не работаем?
Цитата:
111: Это автор говорит что вы на Западе воры и откушивая чебурек или булочку, знайте, что вы наворовали тут в Казахстане
Но в действительности западный бюргер, как отмечал выше просто живёт в экономике, где труд, технологии и образование эффективнее организованы чем у нас. Никто не мешает и нам идти тем же путём, учиться у них, модернизировать, создавать своё.
Современная экономика, это не колония и метрополия, а в большей части прежде всего кооперация. Южная Корея, Япония, Турция, Франция, Германия и другие более развитые страны конечно не воры, а партнёры. Без совместных проектов и договоров, мы бы не имели современных нефтеперерабатывающих заводов, гражданских безопасных самолётов, автомобилей, медицинского оборудования и.т.д.
Kairat stayer: Современная экономика, это не колония и метрополия, а в большей части прежде всего кооперация. Южная Корея, Япония, Турция, Франция, Германия и другие более развитые страны конечно не воры, а партнёры. Без совместных проектов и договоров, мы бы не имели современных нефтеперерабатывающих заводов, гражданских безопасных самолётов, автомобилей, медицинского оборудования и.т.д.
Выше неоднократно отмечал, что мы заключаем договора со странами, которые обоюдно выгодны и далее продолжим так действовать...
Только что просмотрел сегодняшнее видео на канале у П.Иванова, где гость Дмитрий Борисенко тоже говорит, что им нужно с Европой и другими странами договариваться на взаимовыгодных условиях и.т.д.
' Однако над властью Кучки стоят законы мироздания. Именно в них и родилась глобальная необходимость трансформации мира на новых принципах, что выражается в объединении наиболее здоровых сил человечества для поисков альтернативных путей развития. Еще недавно это было невозможно, но, кажется, процесс пошел. Посмотрим, во что это выльется.
это где такие силы проживают ? у них есть собственная финансовая система ? иль с какой нибудь алфа-цетавры подмога мчиться ? кто нам допоможiть )))
Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать