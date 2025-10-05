НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
 
 
N
§ NG.kz
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 10:05
Меня всегда удивляли песни на тему «как же они хороши и как плохи мы!», в том числе и на страницах «НГ». Понятно, что каждый из нас никак не может повлиять на глобальные процессы. Но как минимум мы должны понимать их суть. А не петь оды в честь тех, кто нас грабит.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 20:53
Цитата:
родом из Шанхая2022:
....вот вы перечисляете страны где кто что производит, а что мы сами построили произвели? Природные ресурсы закончатся ,что будет делать будущее поколение?Заводы нам строят,электростанции строят, почему мы сами не учимся и не работаем?


Хех, правильные вопросы, однако, граждане учатся и работают, нам не нужно с утра до ночи искать виноватых.

Есть отчёты о том, что общая оценка минералов и металлических запасов Казахстана превышает десять триллионов долларов. Чтобы их извлечь, нужны технологии, кадры и инвестиции. А заводы и электростанции иностранцы не бесплатно строят, это взаимовыгодное партнёрство, а не подачка. Пусть строят, совместных предприятий у нас достаточно, и с каждым годом их больше.

Мы же не под санкциями и имеем возможность привлекать иностранцев, внедрять технологии, развивать переработку и промышленность, какие проблемы? Главное, не строить изоляцию и не размахивать лозунгами про - самодостаточность любой ценой.

Северная Корея тоже “самодостаточна”, только жить там почему-то из сказочников никто не хочет. Наша сила не в том, чтобы отгородиться от мира, а в том, чтобы быть нужными миру, как надёжный партнёр, производитель, поставщик, инвестплощадка и страна с человеческим потенциалом.

maxsaf
§ maxsaf
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 21:36
Цитата:
Kairat stayer:
Главное, не строить изоляцию

Для этого нужно сохранить русский язык, и усилить английский. Ну а казахский, если он станет единственным - я думаю тут и так понятно, к чему это приведет.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 21:49
Цитата:
maxsaf:
Для этого нужно сохранить русский язык, и усилить английский. Ну а казахский, если он станет единственным - я думаю тут и так понятно, к чему это приведет.


Выигрывать в перспективе будет не тот, кто замыкается на одном языке, а тот, кто будет свободно мыслит на трёх языках. Знание языков - сила, а не слабость. Я за трёхъязычие подрастающего поколения, это не прихоть, а конкурентное преимущество. А если кто-то боится трёх языков, возможно не особо обучаемые, ему и два даётся с трудом :lol: :lol: :lol:
maxsaf
§ maxsaf
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 22:06
Цитата:
Kairat stayer:
Выигрывать в перспективе будет не тот, кто замыкается на одном языке, а тот, кто будет свободно мыслит на трёх языках. Знание языков - сила, а не слабость. Я за трёхъязычие подрастающего поколения, это не прихоть, а конкурентное преимущество. А если кто-то боится трёх языков, возможно не особо обучаемые, ему и два даётся с трудом

Согласен, вот только третьим языком должен стать китайский :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 06.10.25 - 09:43
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
maxsaf:
Согласен, вот только третьим языком должен стать китайский


Каждый выученный язык, это ещё один мост между странами: к культуре, партнёрам и новым горизонтам.

Как выше отметил, нам нужно дружить, сотрудничать и обмениваться знаниями с другими странами, а не сидеть, как в осаждённой крепости, подозревая весь мир во вражде.

Молодёжи не стоит бояться языков, технологий, новых идей, наоборот, нужно видеть в них ключи к будущему и возможностям. Продвинутая молодёжь уже учить языки, в настоящее время в 21 веке побеждает не тот, кто закрылся, а тот, кто понял и развивается :lol: :lol: :lol:

Kairat stayer
§ Kairat stayer
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 06.10.25 - 13:51
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Заводы нам строят, электростанции строят, почему мы сами не учимся и не работаем?


Цитата:
111:
Это автор говорит что вы на Западе воры и откушивая чебурек или булочку, знайте, что вы наворовали тут в Казахстане


Но в действительности западный бюргер, как отмечал выше просто живёт в экономике, где труд, технологии и образование эффективнее организованы чем у нас. Никто не мешает и нам идти тем же путём, учиться у них, модернизировать, создавать своё.

Современная экономика, это не колония и метрополия, а в большей части прежде всего кооперация. Южная Корея, Япония, Турция, Франция, Германия и другие более развитые страны конечно не воры, а партнёры. Без совместных проектов и договоров, мы бы не имели современных нефтеперерабатывающих заводов, гражданских безопасных самолётов, автомобилей, медицинского оборудования и.т.д.

Kairat stayer
§ Kairat stayer
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 06.10.25 - 18:00
Цитата:
Kairat stayer:
Современная экономика, это не колония и метрополия, а в большей части прежде всего кооперация. Южная Корея, Япония, Турция, Франция, Германия и другие более развитые страны конечно не воры, а партнёры. Без совместных проектов и договоров, мы бы не имели современных нефтеперерабатывающих заводов, гражданских безопасных самолётов, автомобилей, медицинского оборудования и.т.д.


Выше неоднократно отмечал, что мы заключаем договора со странами, которые обоюдно выгодны и далее продолжим так действовать...

Только что просмотрел сегодняшнее видео на канале у П.Иванова, где гость Дмитрий Борисенко тоже говорит, что им нужно с Европой и другими странами договариваться на взаимовыгодных условиях и.т.д.


A
§ ACROS
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 06.10.25 - 18:29
Цитата:
maxsaf:
только третьим языком должен стать китайский


Почему вы это ОТКАЗЫВАЕТЕ казахам знать, изучать и владеть в СВОЕЙ стране СВОИМ родным языком ???

Почему вы нам впариваете какой то китайский язык ???

Или так сильна ваша НЕНАВИСТЬ ко всему казахскому, как у Юджина, или же вам нужно ОТРАБОТАТЬ что то перед кем то в угоду чего то ??
Y
§ YESNO
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 06.10.25 - 21:20
'Код:
'
Однако над властью Кучки стоят законы мироздания. Именно в них и родилась глобальная необходимость трансформации мира на новых принципах, что выражается в объединении наиболее здоровых сил человечества для поисков альтернативных путей развития. Еще недавно это было невозможно, но, кажется, процесс пошел. Посмотрим, во что это выльется.



это где такие силы проживают ? у них есть собственная финансовая система ?  иль с какой нибудь алфа-цетавры подмога мчиться ? кто нам допоможiть  )))

[Исправлено: YESNO,  06.10.2025 - 22:22]


Y


§ YESNO







  Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого


Отправлено: 06.10.25 - 21:24


Цитата:
ACROS:
вам нужно ОТРАБОТАТЬ что то перед кем то в угоду чего то ??

походу сионистам продался хлопчик /


maxsaf


§ maxsaf







  Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого


Отправлено: 06.10.25 - 22:37


Цитата:
ACROS:
Почему вы это ОТКАЗЫВАЕТЕ казахам знать, изучать и владеть в СВОЕЙ стране СВОИМ родным языком ???

Встречный вопрос: почему вы не казахам навязывает его изучение, долг на них повесили конституционный?


maxsaf


§ maxsaf







  Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого


Отправлено: 06.10.25 - 22:43


Цитата:
ACROS:
Почему вы это ОТКАЗЫВАЕТЕ казахам знать, изучать и владеть в СВОЕЙ стране СВОИМ родным языком ??? Почему вы нам впариваете какой то китайский язык ???

Кайрат боится оказаться в изоляции. Знание казахского никак не способствует интеграции в мировые процессы, в отличие от знания мировых языков.


maxsaf


§ maxsaf







  Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого


Отправлено: 06.10.25 - 22:46


Цитата:
ACROS:
Или так сильна ваша НЕНАВИСТЬ ко всему казахскому, как у Юджина, или же вам нужно ОТРАБОТАТЬ что то перед кем то в угоду чего то ??

Просто не очень нравится, когда что-то навязывают. Даже если это нафиг мне не нужный чайник, который мне пытается впарить коммивояжер.


maxsaf


§ maxsaf







  Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого


Отправлено: 07.10.25 - 00:41


Цитата:
YESNO:
походу сионистам продался хлопчик /

Не, Рокфеллеру ;-)


Y


§ YESNO







  Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого


Отправлено: 07.10.25 - 00:53


Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Рокфеллеру


так он как раз из этих то


