Отправлено: - 19:39

Если ограничения сохранятся, это может привести к дефициту подвижного состава, росту издержек и вытеснению казахстанских компаний российскими и белорусскими конкурентами

Цитата:Российские слабые компании, а вот беларуские те да. Те давно все загребли. Всё сметают на своём пути. Они и российские компании давно нагнули.И у нас очень хорошо развиваются, уже тысячями машины загонят под нашей регистрацией.Наши власти им с удовольствием в этом помогают