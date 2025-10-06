НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52696
Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
Отправлено: 06.10.25 - 14:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские компании, занимающиеся международными автоперевозками, начали массово попадать под ограничения, установленные в России. Новые визовые правила поставили под угрозу десятки тысяч водителей и транспортных фирм.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46312
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 14:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже бы сразу границы поставили бы с колючей проволокой и все
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3871
Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
Отправлено: 06.10.25 - 14:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно пора выйти из Таёжного союза.

[Исправлено: юля елиссева, 06.10.2025 - 15:14]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7596
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 14:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1152
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 16:07
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительство РК молчит, требуя к себе внимание от граждан, что она заботится о экономике! Кроме этого депутата нет разве думающих за свою страну депутатов в Парламенте? Соседи творят, что хотят, а наши молчат! Пора уже работать с РФ по-серьезному, по принципу бумеранга, иначе импортозависимая страна станет вассалом в области экономических отношений!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16972
Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
Отправлено: 06.10.25 - 19:32
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обидно что Россия нас в один ряд с нелегальными мигрантам поставила. 90 дней в год это не реальная цифра. Все встрянут.
Лучше уволится чем в паспорте увидеть штамп не вьездной на 5 лет.

Профсоюзов нету в стране а так всем фирмам встать, только тогда в министерстве зашевелятся. Но а пока Россия будет нас лишать работы.

[Исправлено: Vit, 06.10.2025 - 19:50]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16972
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 19:33
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
давно пора выйти из Таёжного союза.

Это не че не меняет. Тогда будут визы. Тоже возня не приятная.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16972
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 19:39
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если ограничения сохранятся, это может привести к дефициту подвижного состава, росту издержек и вытеснению казахстанских компаний российскими и белорусскими конкурентами


Российские слабые компании, а вот беларуские те да. Те давно все загребли. Всё сметают на своём пути. Они и российские компании давно нагнули.
И у нас очень хорошо развиваются, уже тысячями машины загонят под нашей регистрацией.
Наши власти им с удовольствием в этом помогают :-x
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1870
Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
Отправлено: 06.10.25 - 20:02
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Российские слабые компании, а вот беларуские те да. Те давно все загребли. Всё сметают на своём пути. Они и российские компании давно нагнули. И у нас очень хорошо развиваются, уже тысячями машины загонят под нашей регистрацией. Наши власти им с удовольствием в этом помогают

Это называется конкуренция. Кто нашим не давал развиваться, занимать лидирующие позиции в этой сфере?
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
130
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 22:01
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Путин готовиться к войне к сожалению к большой войне, вот и оберегают себя со всех сторон.
Минтранспорт России и российские службы усилили проверку грузов, увеличили время досмотра транспорта и ввели дополнительные меры проверки документов для того что не повторялись подрывы типа Крымского моста и запуски беспилотников.
Против нас они не чего не имеют но через нас могут действовать.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1783
Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
Отправлено: 06.10.25 - 22:20
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Начальник:
Путин готовиться к войне к сожалению к большой войне, вот и оберегают себя со всех сторон.

все готовятся не только Путин /

[Исправлено: YESNO, 06.10.2025 - 23:21]
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1783
Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
Отправлено: 06.10.25 - 22:30
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рынок – это огромное стадо пугливых баранов.

И если все бараны вместе побегут из доллара, над планетой понесется финансовое цунами – и смоет человеческую цивилизацию как мы ее сегодня знаем.

Ужас в том, что мы не сможем эту волну остановить – и начнется она, скорей всего, на нашем собственном Уолл-Стрите…

Как вы думаете, что случится дальше?

– Полная финансовая катастрофа? Коллапс Америки?

– Нет, – сказал Месяц. – Война.

Та самая большая и страшная искупительная война, которая опять зачистит все бухгалтерские книги.

А воевать в ней, как вы, наверно, догадались, снова будете вы.

Причем, скорей всего, сами с собой.

При хорошем исходе у нас будет новый Бреттон-Вудс, а у вас – новый День Победы.

А при плохом…

При плохом исходе в этой войне вместе с бухгалтерскими книгами сгорит весь мир...( Пелевин - Лампа Мафусаила. 2016 г. )
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS