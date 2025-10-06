Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52696
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 15:07
Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ подчеркнул, что плотная заполняемость автобусов в часы пик - нормальная ситуация для любого крупного города.
Читать новость
Читать новость
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 15:07
Цитата:
Вот именно, развиваться, а не ссыхаться по указанию человека, который этим общественным транспортом не пользуется.
Пусть потрудится обьяснить, чем на самом деле аргументируется эта дурацкая ситуация, которую сотворил Аким? Например, моя жена выходит с работы, полчаса ждет автобус, и не дождавшись, едет на такси, потому что после тяжелого дня ждать по 30-40 минут мягко говоря не хочется. Водителя со служебной машиной у нее нет, в отличии от госслужащих. Сейчас погоды нынче не те, что в июле-августе. Аким подумал хотя бы о школьниках и студентах, которые стынут в стеклянных остановках?
Пока Аким не начнет ездить на работу на автобусе, ситуация не исправится. Это факт
[Исправлено: vofkakst, 06.10.2025 - 15:09]
Город растёт, и транспортная сеть должна развиваться вместе с ним
Вот именно, развиваться, а не ссыхаться по указанию человека, который этим общественным транспортом не пользуется.
Пусть потрудится обьяснить, чем на самом деле аргументируется эта дурацкая ситуация, которую сотворил Аким? Например, моя жена выходит с работы, полчаса ждет автобус, и не дождавшись, едет на такси, потому что после тяжелого дня ждать по 30-40 минут мягко говоря не хочется. Водителя со служебной машиной у нее нет, в отличии от госслужащих. Сейчас погоды нынче не те, что в июле-августе. Аким подумал хотя бы о школьниках и студентах, которые стынут в стеклянных остановках?
Пока Аким не начнет ездить на работу на автобусе, ситуация не исправится. Это факт
[Исправлено: vofkakst, 06.10.2025 - 15:09]
Re: "Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги...
Отправлено: 06.10.25 - 16:09
Акиму не за что оправдываться перед пипл! Пора уже вместо говорильни ставить на место тех, кто провоцирует в СМИ население региона!
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 16:20
Цитата:
Вы снова пытаетесь увидеть что-то между строк, а зря. Не нужно путать божий дар с яичницей, не нужно путать факты с провокацией.
Человек, которому принесли отчет на бумажке, свято верит цифрам из отчета. Причем реальная картина - абсолютно не нужна. Печально. Пока ваш ребенок в темноте на морозе не постоит 40 минут. В ожидании набитого автобуса, вы так и будете топить за акимат, используя ИИ, вместо естественного...
абике:
кто провоцирует в СМИ
кто провоцирует в СМИ
Вы снова пытаетесь увидеть что-то между строк, а зря. Не нужно путать божий дар с яичницей, не нужно путать факты с провокацией.
Человек, которому принесли отчет на бумажке, свято верит цифрам из отчета. Причем реальная картина - абсолютно не нужна. Печально. Пока ваш ребенок в темноте на морозе не постоит 40 минут. В ожидании набитого автобуса, вы так и будете топить за акимат, используя ИИ, вместо естественного...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3871
Re: "Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги...
Отправлено: 06.10.25 - 16:32
Цитата:
акимы временщики, которых народ не выбирает. им главное красиво наверх отчитаться...
vofkakst:
не ссыхаться по указанию человека, который этим общественным транспортом не пользуется.
не ссыхаться по указанию человека, который этим общественным транспортом не пользуется.
акимы временщики, которых народ не выбирает. им главное красиво наверх отчитаться...
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 20:09
уважаемый комментатор за себя отвечай когда провоцируешь ситуацию с автобусом, комментировать за население не надо, вас никто на это не уполномочивал!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4692
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 20:20
Цитата:
Как это не зачем. Перевозчик - фирма частная, платит налоги. А акимат лезет не в свои дела, а перевозчика, ухудшает условия перевозки пассажиров. Очень даже причём.
Если и даёшь субсидии, то не с потерей качества услуги перевозки пассажиров, населения. Они между прочим в большинстве своём, тоже налогоплательщики. И хотят комфортно и качественно по городу передвигаться на общественном транспорте.
[Исправлено: Эл-починно, 06.10.2025 - 21:24]
абике:
Акиму не за что оправдываться перед пипл!
Акиму не за что оправдываться перед пипл!
Как это не зачем. Перевозчик - фирма частная, платит налоги. А акимат лезет не в свои дела, а перевозчика, ухудшает условия перевозки пассажиров. Очень даже причём.
Если и даёшь субсидии, то не с потерей качества услуги перевозки пассажиров, населения. Они между прочим в большинстве своём, тоже налогоплательщики. И хотят комфортно и качественно по городу передвигаться на общественном транспорте.
[Исправлено: Эл-починно, 06.10.2025 - 21:24]
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 21:17
Цитата:
Я и пишу сугубо за себя.
Повторюсь, если вы видите провокацию - это исключительно ваша проблема. Я задаю простой и насущный вопрос - как человек, не пользующийся общественным транспортом, понимает, что он делает что-то хорошее? Для этого как минимум надо с недельку поездить, в час пик, потереться костюмчиком о других пассажиров. Из казенного кроссовера конечно все радужно выглядит. Но если это вас провоцирует - тут только руками развести
абике:
уважаемый комментатор за себя отвечай
уважаемый комментатор за себя отвечай
Я и пишу сугубо за себя.
Повторюсь, если вы видите провокацию - это исключительно ваша проблема. Я задаю простой и насущный вопрос - как человек, не пользующийся общественным транспортом, понимает, что он делает что-то хорошее? Для этого как минимум надо с недельку поездить, в час пик, потереться костюмчиком о других пассажиров. Из казенного кроссовера конечно все радужно выглядит. Но если это вас провоцирует - тут только руками развести
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 21:22
Цитата:
Тогда и проезд надо удешевлять в таком случае - автобусов меньше, ходят реже. За что платить?)
Эл-починно:
Если и даёшь субсидии, то не с потерей качества услуги
Если и даёшь субсидии, то не с потерей качества услуги
Тогда и проезд надо удешевлять в таком случае - автобусов меньше, ходят реже. За что платить?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.07.20
- Сообщений:
- 175
Re: "Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги...
Отправлено: 06.10.25 - 21:51
Прочитал ранее в комментариях инстаграме: Что значит полупустой автобус? Разве пассажиры не должны только сидеть в креслах по определению?Если это автобусы. Разве должны пассажиры стоять в автобусе? Такой был комментарий
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать