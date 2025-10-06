Отправлено: - 15:07

Город растёт, и транспортная сеть должна развиваться вместе с ним

[Исправлено: vofkakst, 06.10.2025 - 15:09]

Цитата:Вот именно, развиваться, а не ссыхаться по указанию человека, который этим общественным транспортом не пользуется.Пусть потрудится обьяснить, чем на самом деле аргументируется эта дурацкая ситуация, которую сотворил Аким? Например, моя жена выходит с работы, полчаса ждет автобус, и не дождавшись, едет на такси, потому что после тяжелого дня ждать по 30-40 минут мягко говоря не хочется. Водителя со служебной машиной у нее нет, в отличии от госслужащих. Сейчас погоды нынче не те, что в июле-августе. Аким подумал хотя бы о школьниках и студентах, которые стынут в стеклянных остановках?Пока Аким не начнет ездить на работу на автобусе, ситуация не исправится. Это факт