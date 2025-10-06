НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52696
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 15:07
Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ подчеркнул, что плотная заполняемость автобусов в часы пик - нормальная ситуация для любого крупного города.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1837
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 15:07
#1
Цитата:
Город растёт, и транспортная сеть должна развиваться вместе с ним

Вот именно, развиваться, а не ссыхаться по указанию человека, который этим общественным транспортом не пользуется.

Пусть потрудится обьяснить, чем на самом деле аргументируется эта дурацкая ситуация, которую сотворил Аким? Например, моя жена выходит с работы, полчаса ждет автобус, и не дождавшись, едет на такси, потому что после тяжелого дня ждать по 30-40 минут мягко говоря не хочется. Водителя со служебной машиной у нее нет, в отличии от госслужащих. Сейчас погоды нынче не те, что в июле-августе. Аким подумал хотя бы о школьниках и студентах, которые стынут в стеклянных остановках?

Пока Аким не начнет ездить на работу на автобусе, ситуация не исправится. Это факт

[Исправлено: vofkakst, 06.10.2025 - 15:09]
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1152
Re: "Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги...
Отправлено: 06.10.25 - 16:09
#2
Акиму не за что оправдываться перед пипл! Пора уже вместо говорильни ставить на место тех, кто провоцирует в СМИ население региона!
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1837
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 16:20
#3
Цитата:
абике:
кто провоцирует в СМИ

Вы снова пытаетесь увидеть что-то между строк, а зря. Не нужно путать божий дар с яичницей, не нужно путать факты с провокацией.

Человек, которому принесли отчет на бумажке, свято верит цифрам из отчета. Причем реальная картина - абсолютно не нужна. Печально. Пока ваш ребенок в темноте на морозе не постоит 40 минут. В ожидании набитого автобуса, вы так и будете топить за акимат, используя ИИ, вместо естественного...
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3871
Re: "Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги...
Отправлено: 06.10.25 - 16:32
#4
Цитата:
vofkakst:
не ссыхаться по указанию человека, который этим общественным транспортом не пользуется.

акимы временщики, которых народ не выбирает. им главное красиво наверх отчитаться...
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1152
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 20:09
#5
уважаемый комментатор за себя отвечай когда провоцируешь ситуацию с автобусом, комментировать за население не надо, вас никто на это не уполномочивал!
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4692
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 20:20
#6
Цитата:
абике:
Акиму не за что оправдываться перед пипл!

Как это не зачем. Перевозчик - фирма частная, платит налоги. А акимат лезет не в свои дела, а перевозчика, ухудшает условия перевозки пассажиров. Очень даже причём.
Если и даёшь субсидии, то не с потерей качества услуги перевозки пассажиров, населения. Они между прочим в большинстве своём, тоже налогоплательщики. И хотят комфортно и качественно по городу передвигаться на общественном транспорте.

[Исправлено: Эл-починно, 06.10.2025 - 21:24]
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1837
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 21:17
#7
Цитата:
абике:
уважаемый комментатор за себя отвечай

Я и пишу сугубо за себя.
Повторюсь, если вы видите провокацию - это исключительно ваша проблема. Я задаю простой и насущный вопрос - как человек, не пользующийся общественным транспортом, понимает, что он делает что-то хорошее? Для этого как минимум надо с недельку поездить, в час пик, потереться костюмчиком о других пассажиров. Из казенного кроссовера конечно все радужно выглядит. Но если это вас провоцирует - тут только руками развести
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1837
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 21:22
#8
Цитата:
Эл-починно:
Если и даёшь субсидии, то не с потерей качества услуги

Тогда и проезд надо удешевлять в таком случае - автобусов меньше, ходят реже. За что платить?)
Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
175
Re: "Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги...
Отправлено: 06.10.25 - 21:51
#9
Прочитал ранее в комментариях инстаграме: Что значит полупустой автобус? Разве пассажиры не должны только сидеть в креслах по определению?Если это автобусы. Разве должны пассажиры стоять в автобусе? Такой был комментарий
