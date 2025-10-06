Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
"Раньше ездили в полупустых автобусах" - Итоги первого месяца оптимизации пассажирского транспорта подвели в акимате Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 69
|Зарегистрированные пользователи: Добринцофф
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать