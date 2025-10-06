НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52695
Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
Отправлено: 06.10.25 - 14:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские компании, занимающиеся международными автоперевозками, начали массово попадать под ограничения, установленные в России. Новые визовые правила поставили под угрозу десятки тысяч водителей и транспортных фирм.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46311
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 14:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже бы сразу границы поставили бы с колючей проволокой и все
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3870
Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в России. Депутат заявил о важной проблеме
Отправлено: 06.10.25 - 14:13
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно пора выйти из Таёжного союза.

[Исправлено: юля елиссева, 06.10.2025 - 15:14]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7595
Re: Казахстанцы начали массово попадать под ограничения в...
Отправлено: 06.10.25 - 14:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS