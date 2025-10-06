НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Молодой водитель, часто нарушавший ПДД, врезался в бутик в центре Костаная
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52695
Молодой водитель, часто нарушавший ПДД, врезался в бутик в центре Костаная
Отправлено: 06.10.25 - 11:22
20-летний водитель не справился с управлением и врезался в один из бутиков, расположенный недалеко от мечети. Как отметили в полиции, за недолгий срок управления транспортом водитель накопил целую коллекцию нарушений ПДД.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7770
Re: Молодой водитель, часто нарушавший ПДД, врезался в бутик в...
Отправлено: 06.10.25 - 11:22
#1
Это же очевидно, он хотел проехать по пандусу и заехать прямиком в коммерческое помещение. Странно,что за такое поведение горе водилу отпустили на свояси
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
312
Re: Молодой водитель, часто нарушавший ПДД, врезался в бутик в...
Отправлено: 06.10.25 - 11:27
#2
Давно пора ввести для таких нарушителей-рецидивистов прохождение медицинско-психологической экспертизы, или как её называют в Германии "Экзамен для идиотов". Очень полезная штука!
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1832
Re: Молодой водитель, часто нарушавший ПДД, врезался в бутик в...
Отправлено: 06.10.25 - 12:46
#3
Цитата:
стаж 1,5 года. За этот период он 8 раз привлекался 

И жолпол это не заинтересовало ну ни капельки? Как бы за каждое повторяющееся нарушение ответственность ужесточается... Не думаю, что нарушения разноплановые у него
