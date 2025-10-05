НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
 
 
N
NG.kz
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52689
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 10:09
Меня всегда удивляли песни на тему «как же они хороши и как плохи мы!», в том числе и на страницах «НГ». Понятно, что каждый из нас никак не может повлиять на глобальные процессы. Но как минимум мы должны понимать их суть. А не петь оды в честь тех, кто нас грабит.
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7592
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 20:53
Цитата:
родом из Шанхая2022:
....вот вы перечисляете страны где кто что производит, а что мы сами построили произвели? Природные ресурсы закончатся ,что будет делать будущее поколение?Заводы нам строят,электростанции строят, почему мы сами не учимся и не работаем?


Хех, правильные вопросы, однако, граждане учатся и работают, нам не нужно с утра до ночи искать виноватых.

Есть отчёты о том, что общая оценка минералов и металлических запасов Казахстана превышает десять триллионов долларов. Чтобы их извлечь, нужны технологии, кадры и инвестиции. А заводы и электростанции иностранцы не бесплатно строят, это взаимовыгодное партнёрство, а не подачка. Пусть строят, совместных предприятий у нас достаточно, и с каждым годом их больше.

Мы же не под санкциями и имеем возможность привлекать иностранцев, внедрять технологии, развивать переработку и промышленность, какие проблемы? Главное, не строить изоляцию и не размахивать лозунгами про - самодостаточность любой ценой.

Северная Корея тоже “самодостаточна”, только жить там почему-то из сказочников никто не хочет. Наша сила не в том, чтобы отгородиться от мира, а в том, чтобы быть нужными миру, как надёжный партнёр, производитель, поставщик, инвестплощадка и страна с человеческим потенциалом.

[Исправлено: Kairat stayer, 05.10.2025 - 22:06]
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28959
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 21:36
Цитата:
Kairat stayer:
Главное, не строить изоляцию

Для этого нужно сохранить русский язык, и усилить английский. Ну а казахский, если он станет единственным - я думаю тут и так понятно, к чему это приведет.
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7592
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 21:49
Цитата:
maxsaf:
Для этого нужно сохранить русский язык, и усилить английский. Ну а казахский, если он станет единственным - я думаю тут и так понятно, к чему это приведет.


Выигрывать в перспективе будет не тот, кто замыкается на одном языке, а тот, кто будет свободно мыслит на трёх языках. Знание языков - сила, а не слабость. Я за трёхъязычие подрастающего поколения, это не прихоть, а конкурентное преимущество. А если кто-то боится трёх языков, возможно не особо обучаемые, ему и два даётся с трудом :lol: :lol: :lol:
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28959
Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 22:06
Цитата:
Kairat stayer:
Выигрывать в перспективе будет не тот, кто замыкается на одном языке, а тот, кто будет свободно мыслит на трёх языках. Знание языков - сила, а не слабость. Я за трёхъязычие подрастающего поколения, это не прихоть, а конкурентное преимущество. А если кто-то боится трёх языков, возможно не особо обучаемые, ему и два даётся с трудом

Согласен, вот только третьим языком должен стать китайский :lol:
