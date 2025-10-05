НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстанских футболистов поймали на многомиллионных ставках в букмекерских конторах
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52689
Казахстанских футболистов поймали на многомиллионных ставках в букмекерских конторах
Отправлено: 05.10.25 - 18:19
Депутат Мажилиса Абзал Куспан заявил, что Казахстан вошёл в четвёрку стран мира по числу договорных матчей, и потребовал расследовать схему, в которую вовлечены футболисты и тренеры. Генпрокуратура признала, что факты нарушений действительно выявлены - спортсмены ставили на игры в букмекерских конторах, несмотря на прямой запрет.
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1147
Re: Казахстанских футболистов поймали на многомиллионных ставках...
Отправлено: 05.10.25 - 18:19
#1
Опять коррупция и хищение денег! КНБ должно поставить точку в этих махинациях и привлечь к реальной ответственности, потому в гос-ве низкая правовая ответственность, только предупреждения и штрафы вместо лишения свободы, принудительного труда, конфискаций, лишения гражданства, и все понимают, что нет высшей меры наказания!
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2149
Re: Казахстанских футболистов поймали на многомиллионных ставках...
Отправлено: 05.10.25 - 19:26
#2
Цитата:
абике:
КНБ должно поставить точку в этих махинациях и привлечь к реальной ответственности, потому в гос-ве

.....ой как страшно .....
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46308
Re: Казахстанских футболистов поймали на многомиллионных ставках...
Отправлено: 05.10.25 - 19:46
#3
Что, футболисты или хоккеисты не имеют права ставить ставки?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28959
Re: Казахстанских футболистов поймали на многомиллионных ставках...
Отправлено: 05.10.25 - 19:59
#4
Цитата:
111:
Что, футболисты или хоккеисты не имеют права ставить ставки?

Так они ставят на свой проигрыш, а потом ходят как черепахи :lol:
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46308
Казахстанских футболистов поймали на многомиллионных ставках в букмекерских конторах
Отправлено: 05.10.25 - 20:31
#5
У меня по футболу тоже более трех тысяч лайков уже
Делаю ставки

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46308
Re: Казахстанских футболистов поймали на многомиллионных ставках...
Отправлено: 05.10.25 - 20:37
#6
Наши футболисты уже делят подарки и отбирают друг у друга, стыд и срам!!

