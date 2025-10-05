Феодор МАЦУКАТОВ: Черно-белый мир без оттенков серого
Отправлено: 05.10.25 - 10:05
Меня всегда удивляли песни на тему «как же они хороши и как плохи мы!», в том числе и на страницах «НГ». Понятно, что каждый из нас никак не может повлиять на глобальные процессы. Но как минимум мы должны понимать их суть. А не петь оды в честь тех, кто нас грабит. Читать новость
С коррупцией и казнокрадством разобраться у себя, конкретно в Казахстане, области, районе, селе, уже жить станет гораздо легче и спокойнее, восстановить производство, любое, поправить налогообложение, на бумаге вроде все уже есть, на деле кучка дураков пиарится в инстаграмм (чужом интеллектуальном продукте кстати)
Увы, он наивен и дезориентирован, ведя поиски причин своего бедственного положения не там, где они должны быть.
Ну так...кесарю кесарево, зад к штанам и так далее. Кто ж не дает? Механизм простой, без эзотерики, вынимаешь лицо из тиктоков-телевизоров-подставить нужное, и начинаешь думать. Да, это не приятно, в некоторых случаях даже больно, но...хочешь лениться - наслаждайся. Что не так то? Тот условный "золотой миллиард" весьма так не слабо поработал прежде чем стать таковым и в немалой степени головой, кесарю кесарево, зад к штанам и так далее.
На мой взгляд заметка написана в традиционном конспирологическом и антизападном ключе, характерном для пропагандистской риторики, мир разделён на плохих паразитов и эксплуатируемых.
Где реальность, а где идеологические мифы?
Разговора нет, каждый человек может высказать свою собственную позицию, спокойно, без лозунгов и без «черно-белого» мышления. Апелляция к справедливости - это нормально, но зачем искать внешнего врага, типа во всех бедах виновны Запад и США, разлагающиеся империи и.т.д.
В последнее время эксперты говорят, что нет никакой “Кучки” теневых монстров, управляющих миром. Это миф, упрощающий сложные механизмы, реальные процессы глобальной экономики связаны с конкуренцией, интересами рынков, политикой, технологиями, а не с тайным заговором.
Автор пишет, что не стоит петь оды и восхвалять Запад и США. Последние не «разлагаются», а постоянно трансформируются. Вона, Виталий с Ильясом не дадут соврать, которые побывав в загнивающем для сказочников Западе и говорили, что они живут как в сказке. Да, у них отмечаются временные кризисы, но экономика остаётся самой инновационной в мире. Технологический прогресс, наука, IT, медицина, космос всё это идёт оттуда и активно используется даже в странах, которые США ругают.
Ранее неоднократно отмечал, что современный мир — это кооперация, а не изоляция.
Нам зачем превращаться в Северную Корею, если мы сотрудничаем с Южной Кореей, Японией, Европой?
Современный мир сегодня устроен как сеть взаимозависимостей, также отмечал, что смартфоны собираются из японских, корейских, американских и китайских компонентов, лучшие гражданские самолёты летают на французских двигателях с американской электроникой, нефть Казахстана перерабатывается в дизель и другие виды топлива на заводах Китая и Запада (Италия, Турция, Греция и.т.д.).
Если отрезать себя от этой системы под лозунгом «самодостаточности», получаем не свободу, а бедность и отсталость, как у Северной Кореи или Ирана. Сотрудничество с развитыми странами даёт технологии, инновации и качество жизни. Если говорить про качество жизни, у каждой семьи дома есть бытовая техника производства Южной Кореи, Японий, западных стран и.т.д.
Нам вообще не нужно искать внешнего врага, нужно укреплять собственные институты, развивать образование, технологии, науку и создавать условия, при которых люди могут реализовать себя.
Нужно учится на ошибках, идеи Ленина о равенстве, справедливости и труде, были хорошими и прекрасными как моральный ориентир. Но коммунисты начали ссориться со всем цивилизованным миром, превалировала идеология конфронтации и контроля, а не созидания. Вместо того чтобы использовать ресурсы для РАЯ на земле, тоже ранее неоднократно отмечал, их тратили на гонку вооружений, поддержку режимов по всему миру и идеологическое противостояние. Перед распадом СССР производил огромное количество оружия, но отмечался дефицит простых товаров
Автор так сильно похож на ИДЕЙНЫХ пионеров моего детства, яросто критикующих мировой ИМПЕРИАЛИЗМ:"...за мир во всм мире..." или "...свободу Анжеле Дэвис..." или же "...руки прочь от завоевании социализма...", ну или хотя бы такое"...СССР- оплот мира и демократиии...." и так далее.
Кстати: - сам автор, СЛУЧАЙНО, не меняет, при случае, наши красивые ТЕНГЕ на доллары с фальшивой ценностью и что он при этом исптывает и какие у него чувства ???
Но как минимум мы должны понимать их суть. А не петь оды в честь тех, кто нас грабит, и расплываться им в реверансах. Наблюдая, как западный бюргер отправляет в рот деликатес, мы должны осознавать, что часть этой еды отнята у нас и наших детей. Видя, как он садится в роскошный лимузин, понимать, что в нем - часть отобранных у нас результатов нашего труда и пр.
Хм.. Западный бюргер бұл не? Это что? Раз западный бюргер, понимаю это что например немец или американец едят его и там обворована в нем еще и наша частичка у нас? Кто обворовал? Немец сам сюда приехал и украл? Непонятно Или американец приехал и украл у нас? Каким это таким интересным способом? Неужели я вижу государственную пропаганду того, чтоб не обвинять наших воров чиновников, которые живут на много богаче американских и европейских чиновников? Мол западники только украли и виноваты, а наши чиновники такие святые и просто так оказались богаче их, имея роскошные виллы во Франции или Британии, яхты, самолеты и жилье в Саудовской Аравии?
Именно такие процессы мы наблюдаем сегодня в Америке.
Согласен, я как пошел в школу с 1977го года в первый класс, так и наблюдаю этот процесс с начала первого класса вот уже практически 50 лет и что я вижу? Распалась и сгнила наша страна под названием СССР и времени нет ждать еще 50, как наши президенты, говорящие что жить они будут 150 лет, меняя почки , сердца, колени и тд, все части человеческого тела, о чем признался тов. Путин..
Kairat stayer: Разговора нет, каждый человек может высказать свою собственную позицию, спокойно, без лозунгов и без «черно-белого» мышления. Апелляция к справедливости - это нормально, но зачем искать внешнего врага, типа во всех бедах виновны Запад и США, разлагающиеся империи и.т.д.
....никто нас не обворовывал,не завоёвывал наши правители всё сами отдали в своё время мы хотели демократии свободы слова,независимости,жавачку жавать,джонсы носить,кушать баунти райское наслаждение,в разные экзотические страны путешествовать.Кто не имеет этой возможности сегодня ВСЕ от млада до стара.....ну если таньга имеешь.А чё при союзе было всех этих выше перечисленных наслажений не было,заставляли в учиться,медицина бесплатна,да старших уважать,да колбасы не было,а если появлялась то приходилось...... ужас было.....сегодня работать самое главное не надо и никто тебя не заставит....
Kairat stayer: отмечал, что смартфоны собираются из японских, корейских, американских и китайских компонентов, лучшие гражданские самолёты летают на французских двигателях с американской электроникой, нефть Казахстана перерабатывается в дизель и другие виды топлива на заводах Китая и Запада (Италия, Турция, Греция и.т.д.). Если отрезать себя от этой системы под лозунгом «самодостаточности», получаем не свободу, а бедность и отсталость, как у Северной Кореи или Ирана. Сотрудничество с развитыми странами даёт технологии, инновации и качество жизни. Если говорить про качество жизни, у каждой семьи дома есть бытовая техника производства Южной Кореи, Японий, западных стран и.т.д.
....вот вы перечисляете страны где кто что производит,а что мы сами построили произвели?Природные ресурсы закончатся ,что будет делать будущее поколение?Заводы нам строят,электростанции строят,почему мы сами не учимся и не работаем?
abaika95: Напомнило диалог бурунова в полицейских с Рублёвки
.......не смотри ты этого мента хорошему он не научит.....у тебя высшее образование,четыре раза був в европе поехали лучше АЭС строить,чтоб аляктричество так часто не выключали,а то я задолбался холодильник размораживать он у меня старый....быстрей построим выключать не будут...
