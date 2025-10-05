Отправлено: - 12:20

Но как минимум мы должны понимать их суть. А не петь оды в честь тех, кто нас грабит, и расплываться им в реверансах. Наблюдая, как западный бюргер отправляет в рот деликатес, мы должны осознавать, что часть этой еды отнята у нас и наших детей. Видя, как он садится в роскошный лимузин, понимать, что в нем - часть отобранных у нас результатов нашего труда и пр.

Цитата:Хм..Западный бюргер бұл не? Это что?Раз западный бюргер, понимаю это что например немец или американец едят его и там обворована в нем еще и наша частичка у нас?Кто обворовал?Немец сам сюда приехал и украл?НепонятноИли американец приехал и украл у нас?Каким это таким интересным способом?Неужели я вижу государственную пропаганду того, чтоб не обвинять наших воров чиновников, которые живут на много богаче американских и европейских чиновников?Мол западники только украли и виноваты, а наши чиновники такие святые и просто так оказались богаче их, имея роскошные виллы во Франции или Британии, яхты, самолеты и жилье в Саудовской Аравии?