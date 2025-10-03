НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«К сожалению, я приехал в Казахстан не за женой» – Павел Дуров на информационном форуме в Астане
Отправлено: 03.10.25 - 10:19
Основатель Telegram Павел Дуров выступил на международном форуме Digital Bridge 2025 в Астане. Свое выступление он начал с шутки о семейных ценностях, а затем объяснил, почему видит Казахстан страной надежды и воодушевления в эпоху цифровых технологий, передает ИА «NewTimes.kz».
Читать новость

«К сожалению, я приехал в Казахстан не за женой» – Павел Дуров на информационном форуме в Астане
Отправлено: 05.10.25 - 19:42
Отправлено: 05.10.25 - 19:42
Телеграмм у Дурова конечно это жесть, но вот пока отдыхаю от него в инстаграме, учу казахский язык там, писем накопилось аж более 3х тысяч..
И как все прочитать?

