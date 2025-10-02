Re: Тимур ГАФУРОВ: Товарищи ученые

у меня тоже есть один нюанс. Помните с полгода назад начали активно по всем новостям предупреждать население о новых правилах пересечения границы с Россией, которые должны были вступить в силу 1 июля. Кашмарили народ очень плотно и усердно. За неделю вроде бы начал работать портал РУайДИ. Но и в нем невозможно было сделать заявку и оформить въездные документы. В начале июня лично беседовал с пограничниками на ТП "Бугристое", а также с представителями Управления погранслужбы в г. Челябинске. Что в Управлении, что непосредственно на самой границе никто не был в теме. Приходилось им обьяснять что им нужно делать согласно новым правилам. У них квадратно-выпуклые глаза от таких новостей. А наши то люди, не сумевшие оформить заявки накануне 1 июля рванули в Россию Там творилось в эти последние июньские дни нечто. В итоге режим пересечения как был так и остался. Вопрос- кто ответит за эту крутую дезинформацию? еще раз поиздевались над своим населением. Итак Кто?