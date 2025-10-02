Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тимур ГАФУРОВ: Товарищи ученые
Тимур ГАФУРОВ: Товарищи ученые
Отправлено: 02.10.25 - 15:24
Такое ощущение, что в стране за годы независимости вырастили поколение, напрочь лишенное навыков критического мышления, а президент вновь и вновь ищет аудиторию, которая разделит эту его озабоченность. Вот и приходится главе государства обращаться к этим несмышленышам с последним китайским предупреждением.
Отправлено: 02.10.25 - 15:24
Хорошо. А есть обратная сторона медали? Когда госорганы несут дезинформацию и сеют соцнапряжение?
Аким видел автобусы в час пик? Аким ездил в одно автобусе со школьниками, студентами, пенсионерами, едущими в больницу и людьми, едущими на работу? Откуда ему знать реальную картину, если он не пользуется общественным транспортом? Цифры в отчете - это всего лишь цифры. После "изучения и анализа" вопроса начался учебный год. Ситуация значительно изменилась. По факту что мы сейчас имеем? Вечером сыро, холодно, промозгло. Дети и студенты ждут в темноте на сквозняке автобус по полчаса. И не факт, что уедут с первого раза, потому что автобус битком набитый. А ведь ребенка могут и отпихнуть, чтобы самому втиснуться.
Следующий пункт - по налогам. Вот как так - процент налогов растет, налоговая нагрузка и администрирование усиливается , но это все "не в ущерб бизнесу". Как молодой человек может реализовать свою идею, заранее зная, что налоги просто задушат. Развернуться негде. Разве что если иметь нехилый стартовый капитал. ..
Отправлено: 02.10.25 - 15:36
Как тут не переходить на сторону критикующую, когда все делается как будто специально наперекор здравому смыслу? Все лето город разрыт. Все в песке, выкорчеванных бордюрах. Хронические ремонтные работы. Далее - вопрос. Перекресток абая-гоголя. Укладывают брусчатку. Новую. Но есть же проект по установке двух правосторонних съездов. Зачем тогда там укладывают новую плитку, зачем снимали старую? Или передумали? Но на разработку ПСД деньги же тоже вбуханы. Или за такие выкрутасы вместо критики надо хвалить верха?
Отправлено: 02.10.25 - 16:26
Президент продолжает в своём стиле.
Какой шаг следующий?
Отправлено: 02.10.25 - 16:53
- В такой ситуации ученым не пристало отмалчиваться, - пояснил президент свое видение правильной дискуссии. - Они должны вести всестороннюю разъяснительную работу среди молодежи и в обществе в целом...- А вообще настоящие ученые сначала все на зверушках испытывают, а потом только на людях
Отправлено: 02.10.25 - 18:58
у меня тоже есть один нюанс. Помните с полгода назад начали активно по всем новостям предупреждать население о новых правилах пересечения границы с Россией, которые должны были вступить в силу 1 июля. Кашмарили народ очень плотно и усердно. За неделю вроде бы начал работать портал РУайДИ. Но и в нем невозможно было сделать заявку и оформить въездные документы. В начале июня лично беседовал с пограничниками на ТП "Бугристое", а также с представителями Управления погранслужбы в г. Челябинске. Что в Управлении, что непосредственно на самой границе никто не был в теме. Приходилось им обьяснять что им нужно делать согласно новым правилам. У них квадратно-выпуклые глаза от таких новостей. А наши то люди, не сумевшие оформить заявки накануне 1 июля рванули в Россию Там творилось в эти последние июньские дни нечто. В итоге режим пересечения как был так и остался. Вопрос- кто ответит за эту крутую дезинформацию? еще раз поиздевались над своим населением. Итак Кто?
Отправлено: 02.10.25 - 19:22
Цитата:
Если про телефоны которые сказали будут глушить?
Мой номер около 10 лет служит. Я тоже сначало решил по бегать и переоформить.
Вобщем на пол пути устал и плюнул) ну Незнаю номер пока работает. Не глушат. Хотя инет тупит.
Но я у местных родственников спрашиваю. Говорят и у них инет тупит. Глушат военные походу.
рихард:Если вы про дактилоскопию то она работает уже на западном направлении. Проверяют и пальчики и фейс, профиль. Но тут логично, диверсанты идут больше от туда.
Если про телефоны которые сказали будут глушить?
Мой номер около 10 лет служит. Я тоже сначало решил по бегать и переоформить.
Вобщем на пол пути устал и плюнул) ну Незнаю номер пока работает. Не глушат. Хотя инет тупит.
Но я у местных родственников спрашиваю. Говорят и у них инет тупит. Глушат военные походу.
Отправлено: 02.10.25 - 19:27
//- Сейчас стало много людей, которые через социальные сети поучают других. Немало среди них тех, кто распространяет дезинформацию и вводит общество в заблуждение.//
Да тут на форуме один одноимённый пользователь, только этим и занимается. И другие указывали на его деяния, только вот мер никаких и воз и ныне там. Может прокуратуре всё же интересно когда ни будь станет. Раз по правилам форума - нарушений вроде как нет.
