≡ «Арктическое вторжение воздушных масс» в Костанайскую область - и до свидания, урожайность
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52673
«Арктическое вторжение воздушных масс» в Костанайскую область - и до свидания, урожайность
Отправлено: 02.10.25 - 16:36
Прогнозы по результативности агросезона, погоде, и вообще, ситуации в АПК часто оказываются сложными, хрупкими, да еще и неблагодарными, потому что могут не сбыться, а ведь люди надеялись. Существуют, конечно, математические модели и методы анализа, но они не в силах учесть все переменные и случайности: своенравный и капризный климат, многофакторность урожайности плюс нашу с вами ограниченность в ресурсах и в знаниях. Так что читайте внимательно, но осторожно.
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
524
Re: «Арктическое вторжение воздушных масс» в Костанайскую...
Отправлено: 02.10.25 - 16:36
#1
Нужно поднимать налоги, кратно, в разы, у нас нет других источников дохода бюджета кроме аграрки, собирать нужно столько чтобы хватало на содержание инфраструктуры районов, на социалку, рабочие места должны создавать тысячами, содержать всем сельским округам одну условную семью это бред, один на крузаке и в золоте, от диабета мучается, весь посёлок батрачит на этого диабетика?! Это безумство, что ни год то нытьё
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
524
Re: «Арктическое вторжение воздушных масс» в Костанайскую...
Отправлено: 02.10.25 - 16:41
#2
Это плохо что зуевку обошёл снег, дети вроде в Германии? Ну уберёт, ну заплатит копейки работягам, копейки в бюджет, остальная прибыль куда? "В развитие"? Может хватит "развиваться" на чужом горбу?!
