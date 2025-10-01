Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Андрей КОВАЛЬ: Как затягивать пояса?
Отправлено: 01.10.25 - 20:17
Появилась новость об ужесточении правил получения кредитов. Но далеко не все наши граждане берут их, чтобы купить новый «айфон», кто-то на лечение, на насущные нужды и… даже чтобы собрать детей в школу. Здесь бороться надо с причинами явления, а не со следствием.
Re: Андрей КОВАЛЬ: Как затягивать пояса?
Отправлено: 01.10.25 - 20:17
провалы в управлении и в экономике каждый из нас на себе ощущает постоянно. Да, цены мы видим ежедневно в магазинах и на заправках и они не радуют. они живые и растут, медленно, но растут. Недавно на обменниках убрали информацию о курсах валют, потому что это четко показывает народу как проседает местная валюта и как она дешевеет. А это свидетельствует об очередных просчетах властей. Умышленные они или нет нам от этого не легче. И бюджет испытывает дефицит, оттого власти придумывают новые фокусы по отьему денег у населения. Короче картина нынче не веселая
Re: Андрей КОВАЛЬ: Как затягивать пояса?
Отправлено: 01.10.25 - 20:54
Одни министры закручивают гайки чтобы спасти бюджет страны, а другие не знают как спасти кого подвергли прессингу от первых. Надо было в стране строить НПЗ, развивать логистику и образование,чем бестолковые Экспо и разваливать с/х. Теперь всё дорожает, даже мясо и хлеб и это в аграрной стране. Позор руководству страны за эти тридцать лет, а мы в честь их улицы называем,
Отправлено: 01.10.25 - 21:16
Наверное Абайка понял, что психологи не так нужны, как мясо, особенно халяльная баранина и говядина. Давно его не видно, на курсах повышения квалификации наверное сейчас, перепрофилируется в чабана
Наверное Абайка понял, что психологи не так нужны, как мясо, особенно халяльная баранина и говядина. Давно его не видно, на курсах повышения квалификации наверное сейчас, перепрофилируется в чабана
Отправлено: 02.10.25 - 16:10
В тиктоках ролики иногда гуляют домохозяек(ев) как они закупаются в магазинах продуктами.
Хлеб, бананы, карамельки, кетчуп,
майонез, чай, печеньки, яблоки, соль, сахар, молоко, сок, пиво и начинает плакать что потратили 10 тыщ а пожрать на вечер не купили и как жить то?)
Ведь, даже по данным нашей (!) самой точной в мире статистики, казахстанцы тратят на еду почти 50% доходов.
Re: Андрей КОВАЛЬ: Как затягивать пояса?
Отправлено: 02.10.25 - 16:32
Друзья, всем желаю хорошего вечера, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Не пропал он, не радуйтесь!
Просто сидит и наблюдает за вами, как и ранее материал на кандидатскую копит
Не пропал он, не радуйтесь!
Просто сидит и наблюдает за вами, как и ранее материал на кандидатскую копит
Re: Андрей КОВАЛЬ: Как затягивать пояса?
Отправлено: 02.10.25 - 16:43
Думаю что все таки на понты больше берут кредиты. На серьёзное лечение не кто большие кредиты не даёт. Обычно как мы все видим люди собираю с миру по нитки. Мир то не без добрых людей. Ну это не про банки
Думаю что все таки на понты больше берут кредиты. На серьёзное лечение не кто большие кредиты не даёт. Обычно как мы все видим люди собираю с миру по нитки. Мир то не без добрых людей. Ну это не про банки
