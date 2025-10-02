Re: Тимур ГАФУРОВ: Товарищи ученые

Отправлено: - 15:24

Хорошо. А есть обратная сторона медали? Когда госорганы несут дезинформацию и сеют соцнапряжение?

Аким видел автобусы в час пик? Аким ездил в одно автобусе со школьниками, студентами, пенсионерами, едущими в больницу и людьми, едущими на работу? Откуда ему знать реальную картину, если он не пользуется общественным транспортом? Цифры в отчете - это всего лишь цифры. После "изучения и анализа" вопроса начался учебный год. Ситуация значительно изменилась. По факту что мы сейчас имеем? Вечером сыро, холодно, промозгло. Дети и студенты ждут в темноте на сквозняке автобус по полчаса. И не факт, что уедут с первого раза, потому что автобус битком набитый. А ведь ребенка могут и отпихнуть, чтобы самому втиснуться.





Следующий пункт - по налогам. Вот как так - процент налогов растет, налоговая нагрузка и администрирование усиливается , но это все "не в ущерб бизнесу". Как молодой человек может реализовать свою идею, заранее зная, что налоги просто задушат. Развернуться негде. Разве что если иметь нехилый стартовый капитал. ..