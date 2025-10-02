НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Себестоимость говядины – 2000 тенге? Почему мясо стоит дорого и как его пытаются удешевить
 
 
Себестоимость говядины – 2000 тенге? Почему мясо стоит дорого и как его пытаются удешевить
02.10.25 - 13:00
Сегодня казахстанцы видят говядину на полках по 5-6 тысяч тенге за килограмм. Откуда берётся такая цена и насколько она (не)справедлива? Какова реальная стоимость килограмма мяса, за счёт чего она формируется и есть ли шанс снизить ценники на говядину?
Re: Себестоимость говядины – 2000 тенге? Почему мясо стоит...
02.10.25 - 13:00
Я всеядный. Не будет говядины будем свинину кушать, в моем окружении охотников много. Перейдём на косулю, зайца) сайгака.
Re: Себестоимость говядины – 2000 тенге? Почему мясо стоит...
02.10.25 - 13:01
Цитата:
А министр торговли Арман Шаккалиев параллельно уверял, что значительного роста цены на куриное мясо ожидать не стоит и курица не повторит судьбу говядины

Курица не мясо- опель не машина. :lol:
Re: Себестоимость говядины – 2000 тенге? Почему мясо стоит...
02.10.25 - 15:25
Ну как я и говорил раньше (никто не хочет получать меньше, чем другие) - все основные птицефабрики подняли свои ценники к 1 октября. И это только начало- впереди Новый год... А говядина чуток может упасть в одном случае- когда станут морозы и ее можно будет бить впрок в личных хозяйствах- тогда магазинные туши никому не будут энное время нужны- будет свой согым
