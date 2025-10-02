Re: Себестоимость говядины – 2000 тенге? Почему мясо стоит...

Отправлено: - 15:25

Ну как я и говорил раньше (никто не хочет получать меньше, чем другие) - все основные птицефабрики подняли свои ценники к 1 октября. И это только начало- впереди Новый год... А говядина чуток может упасть в одном случае- когда станут морозы и ее можно будет бить впрок в личных хозяйствах- тогда магазинные туши никому не будут энное время нужны- будет свой согым