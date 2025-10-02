НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 7 причин, почему стоит купить лицензию Windows 10
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52671
7 причин, почему стоит купить лицензию Windows 10
Отправлено: 02.10.25 - 13:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Операционная система Windows 10 остаётся одной из самых популярных в мире. Несмотря на то, что Microsoft уже выпустила Windows 11, миллионы пользователей продолжают работать именно с «десяткой» благодаря её стабильности, удобству и совместимости с огромным количеством программ и устройств. Но перед многими стоит вопрос: стоит ли покупать лицензию или можно обойтись «пиратской» версией?
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1824
Re: 7 причин, почему стоит купить лицензию Windows 10
Отправлено: 02.10.25 - 13:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекламировать Win10 за пару недель до официального завершения поддержки? Сильно))))
Либо это прокатит, если стоит Пиратка, купить лицуху и с нее в
адпейтнуть на 11. Только так. Иначе -статья для "хохотаться")))
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1578
Re: 7 причин, почему стоит купить лицензию Windows 10
Отправлено: 02.10.25 - 15:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
переходите на Linux :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS