Сегодня казахстанцы видят говядину на полках по 5-6 тысяч тенге за килограмм. Откуда берётся такая цена и насколько она (не)справедлива? Какова реальная стоимость килограмма мяса, за счёт чего она формируется и есть ли шанс снизить ценники на говядину?