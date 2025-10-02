Отправлено: - 11:25

Михаил:

Суровая правда об этой конторе:

Михаил:

По жаре, без воды, без туалета- работа не из самых приятных

Михаил:

Кормить - не кормили.

Цитата:А что здесь сурового?Детям на каникулах есть возможность подзаработать.Я на каникулах в Заречном поля пропалывал,потом когда подрос немного 15-16 лет уехал в Молокановку,мы там свинарники строили,жили сами ,пищу готовили сами и даже тарелки мыли за собой сами,а ещё надо было стирать себе одежду и убирать в доме где жила бригада.Цитата:Кто или что мешает взять с собой воды?Даже если и не взяли то они работают на улицах где полно магазинов,зайди купи в чём проблема.Цитата:Естественно,вы получаете з\п вот с неёё и расчитывайте на еду,возмите с собой из дома термос счаем и бутербродом.