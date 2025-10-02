НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Больше 58 млн тенге потратили на проект «Жасыл ел» в Костанае летом 2025 года
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52668
Больше 58 млн тенге потратили на проект «Жасыл ел» в Костанае летом 2025 года
Отправлено: 02.10.25 - 09:24
Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ подчеркнул, что в прошлом году набирали 350 человек, а в этом - на 100 работников больше. Их зарплаты с прошлого года тоже выросли.
Читать новость

Михаил
Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
367
Re: Больше 58 млн тенге потратили на проект «Жасыл ел» в...
Отправлено: 02.10.25 - 09:24
#1
Суровая правда об этой конторе:
1. Реально 120 000 никто не получает, максимум 98-100
2. Вроде как город разбит на сектора, чтобы в секторе работали те дети, которые рядом живут. Но очень часто, из-за нехватки людей на других секторах детей заставляли перемещаться по городу за свой счет (иногда, только иногда подавали автобус)
3. По жаре, без воды, без туалета- работа не из самых приятных, как такового обеда нет (время на него не выделялось). Кормить - не кормили.
4. По результатам получался полный рабочий день (хотя все убеждали что он сокращенный)
5. Единственный плюс- единая форма и перчатки для работы
Добринцофф
Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10425
Больше 58 млн тенге потратили на проект «Жасыл ел» в Костанае летом 2025 года
Отправлено: 02.10.25 - 11:25
#2
Цитата:
Михаил:
Суровая правда об этой конторе:

А что здесь сурового?
Детям на каникулах есть возможность подзаработать.
Я на каникулах в Заречном поля пропалывал,потом когда подрос немного 15-16 лет уехал в Молокановку,мы там свинарники строили,жили сами ,пищу готовили сами и даже тарелки мыли за собой сами,а ещё надо было стирать себе одежду и убирать в доме где жила бригада.

Цитата:
Михаил:
По жаре, без воды, без туалета- работа не из самых приятных

Кто или что мешает взять с собой воды?
Даже если и не взяли то они работают на улицах где полно магазинов,зайди купи в чём проблема.
Цитата:
Михаил:
Кормить - не кормили.

Естественно,вы получаете з\п вот с неёё и расчитывайте на еду,возмите с собой из дома термос счаем и бутербродом.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1866
Re: Больше 58 млн тенге потратили на проект «Жасыл ел» в...
Отправлено: 02.10.25 - 11:39
#3
Цитата:
Михаил:
1. Реально 120 000 никто не получает, максимум 98-100

120К-10%пенсионных - 2%медстрахования= 105.6К
105.6К-85К=20.6К
20.6К - 10%подоходного = 18.54К
18.54К+85К = 103.54К это то, что приблизительно остается после вычетов налогов и сборов при зарплате в 120К.
Чтобы получить "полный" 8-мичасовой рабочий день в режиме 45/15 нужно суммарно потратить 10 часов 40 минут, то есть при условном начале в 8.00 утра заканчиваем в 18.40, и это без, так называемого, обеденного перерыва.
Че-то не тянет на "открытие-глаз-века"
