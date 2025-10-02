НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
65-летнюю женщину, выпавшую из такси, переехал автомобиль на перекрестке в Костанае
 
 
65-летнюю женщину, выпавшую из такси, переехал автомобиль на перекрестке в Костанае
Отправлено: 02.10.25 - 06:30
На кадрах видно, как у разворачивающегося на перекрестке такси открывается дверь и из салона выпадает пассажир. Следующий за ним водитель, вероятно, не успел сориентироваться и его машина переехала женщину.
Re: 65-летнюю женщину, выпавшую из такси, переехал автомобиль на...
Отправлено: 02.10.25 - 06:30
Подобный случай и у меня был, правда моего пассажира никто не переехал,все закончилось благополучно. Бывает после мойки заклинивает язычек на дверных замках,видимо попадает вода и примерзает не давая тому защелкнуться. Тогда я был еще далек от таксовки, просто ехал на складскую за товаром
