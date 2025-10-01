Отправлено: - 20:18

Карачун:

Тем более что клятву эту уже давно не дают.

✅ Клятва врача Республики Казахстан

(Официальный текст, утверждённый Министерством здравоохранения РК)



Я клянусь быть верным долгу врача.

Свою жизнь посвящаю служению обществу, охране здоровья и жизни человека.

Честно и добросовестно исполнять свой профессиональный долг,

Уважать право пациента на достойное отношение, свободу выбора, информированность и конфиденциальность.

Сохранять врачебную тайну при любых обстоятельствах.

Не допускать дискриминации пациентов по расовому, национальному, религиозному, социальному или политическому признакам.

Постоянно совершенствовать свои знания и навыки,

Оказывать медицинскую помощь с высокой степенью ответственности и человечностью.

Беречь честь и достоинство профессии врача.



Если я буду выполнять эту клятву — да будет мне честь и уважение в профессии при жизни.

Если же я нарушу её — да будет противоположное.

