«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52666
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 17:15
На момент задержания противоправные действия Саренжепова квалифицировались по статье 106 УК РК«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По итогам досудебного расследования статья значительно смягчилась.
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 19:56
Если я правильно понял, то медики исправительной системы вытащили кухонного воена с того света практически. Ему лучше оставаться под наблюдением отзывчивых профессионалов КУИС ближайшие несколько лет.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 844
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 20:05
наказать по полной программе. А то что начали смягчать статью наводит на конкретные мысли и вопросы к следствию.
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 20:06
Что там в прокуратуре курят такое? - //То есть, тяжесть ущерба, причиненного человеку, осталась, но оценка общественной опасности совершенного правонарушения изменилась.//
Ну так речь и идёт об ущербе - //квалифицировались по статье 106 УК РК«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По итогам досудебного расследования статья значительно смягчилась. Если 106-я предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы//
Причём тут оценка общественной опасности?
В общем понятно - пока какого полисяя так же в больницу не отправит, не посадят. Двойные моральные стандарты.
Ну так речь и идёт об ущербе - //квалифицировались по статье 106 УК РК«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По итогам досудебного расследования статья значительно смягчилась. Если 106-я предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы//
Причём тут оценка общественной опасности?
В общем понятно - пока какого полисяя так же в больницу не отправит, не посадят. Двойные моральные стандарты.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 414
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 20:18
Цитата:
Оказывается есть другая
Цитата:
Со слов ИИ
Карачун:
Тем более что клятву эту уже давно не дают.
Тем более что клятву эту уже давно не дают.
Оказывается есть другая
Цитата:
Цитата:
✅ Клятва врача Республики Казахстан
(Официальный текст, утверждённый Министерством здравоохранения РК)
Я клянусь быть верным долгу врача.
Свою жизнь посвящаю служению обществу, охране здоровья и жизни человека.
Честно и добросовестно исполнять свой профессиональный долг,
Уважать право пациента на достойное отношение, свободу выбора, информированность и конфиденциальность.
Сохранять врачебную тайну при любых обстоятельствах.
Не допускать дискриминации пациентов по расовому, национальному, религиозному, социальному или политическому признакам.
Постоянно совершенствовать свои знания и навыки,
Оказывать медицинскую помощь с высокой степенью ответственности и человечностью.
Беречь честь и достоинство профессии врача.
Если я буду выполнять эту клятву — да будет мне честь и уважение в профессии при жизни.
Если же я нарушу её — да будет противоположное.
(Официальный текст, утверждённый Министерством здравоохранения РК)
Я клянусь быть верным долгу врача.
Свою жизнь посвящаю служению обществу, охране здоровья и жизни человека.
Честно и добросовестно исполнять свой профессиональный долг,
Уважать право пациента на достойное отношение, свободу выбора, информированность и конфиденциальность.
Сохранять врачебную тайну при любых обстоятельствах.
Не допускать дискриминации пациентов по расовому, национальному, религиозному, социальному или политическому признакам.
Постоянно совершенствовать свои знания и навыки,
Оказывать медицинскую помощь с высокой степенью ответственности и человечностью.
Беречь честь и достоинство профессии врача.
Если я буду выполнять эту клятву — да будет мне честь и уважение в профессии при жизни.
Если же я нарушу её — да будет противоположное.
Со слов ИИ
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7761
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 20:35
Ну это лишнее, зачем врачу провоцировать скандал. Скорее всего адвокаты натаскали его говорить такое, это похоже как носильник обвиняет жертву за короткую юбку. Обычно так бывает когда в оправдание себе нечего сказать. Посмотрим что решит суд.
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 21:36
//- Да, я понимаю, раскаиваюсь, я же за тысячу километров в больницу ехал не драться, - ответил подсудимый.//
А что ближе больницы не было?
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 21:39
//В ходе суда к делу были приобщены характеристики Саренжепова от односельчан из поселка Берсуат Акмолинской области,//
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 22:14
//По итогам досудебного расследования статья значительно смягчилась. Если 106-я предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы, то 114-я - до 1 года, может быть заменена штрафом, исправительными работами, ограничением свободы.//
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 22:54
Цитата:
До Астаны 100км, но там наверное уже врачей, желающих ему помочь, не осталось
Эл-починно:
А что ближе больницы не было?
А что ближе больницы не было?
До Астаны 100км, но там наверное уже врачей, желающих ему помочь, не осталось
