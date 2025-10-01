НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
 
 
N
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 17:19
Отправлено: 01.10.25 - 17:15
На момент задержания противоправные действия Саренжепова квалифицировались по статье 106 УК РК«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По итогам досудебного расследования статья значительно смягчилась.
maxsaf
Отправлено: 01.10.25 - 19:56
Отправлено: 01.10.25 - 19:56
Если я правильно понял, то медики исправительной системы вытащили кухонного воена с того света практически. Ему лучше оставаться под наблюдением отзывчивых профессионалов КУИС ближайшие несколько лет.

р
рихард
Отправлено: 01.10.25 - 20:05
Отправлено: 01.10.25 - 20:05
наказать по полной программе. А то что начали смягчать статью наводит на конкретные мысли и вопросы к следствию.
Эл-починно
Отправлено: 01.10.25 - 20:06
Отправлено: 01.10.25 - 20:06
Что там в прокуратуре курят такое? - //То есть, тяжесть ущерба, причиненного человеку, осталась, но оценка общественной опасности совершенного правонарушения изменилась.//

Ну так речь и идёт об ущербе - //квалифицировались по статье 106 УК РК«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По итогам досудебного расследования статья значительно смягчилась. Если 106-я предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы//

Причём тут оценка общественной опасности?

В общем понятно - пока какого полисяя так же в больницу не отправит, не посадят. Двойные моральные стандарты.
simkst
Отправлено: 01.10.25 - 20:18
Отправлено: 01.10.25 - 20:18
Цитата:
Карачун:
Тем более что клятву эту уже давно не дают.


Оказывается есть другая


Цитата:
✅ Клятва врача Республики Казахстан
(Официальный текст, утверждённый Министерством здравоохранения РК)

Я клянусь быть верным долгу врача.
Свою жизнь посвящаю служению обществу, охране здоровья и жизни человека.
Честно и добросовестно исполнять свой профессиональный долг,
Уважать право пациента на достойное отношение, свободу выбора, информированность и конфиденциальность.
Сохранять врачебную тайну при любых обстоятельствах.
Не допускать дискриминации пациентов по расовому, национальному, религиозному, социальному или политическому признакам.
Постоянно совершенствовать свои знания и навыки,
Оказывать медицинскую помощь с высокой степенью ответственности и человечностью.
Беречь честь и достоинство профессии врача.

Если я буду выполнять эту клятву — да будет мне честь и уважение в профессии при жизни.
Если же я нарушу её — да будет противоположное.


Со слов ИИ
сайлау курманов
Отправлено: 01.10.25 - 20:35
Отправлено: 01.10.25 - 20:35
Ну это лишнее, зачем врачу провоцировать скандал. Скорее всего адвокаты натаскали его говорить такое, это похоже как носильник обвиняет жертву за короткую юбку. Обычно так бывает когда в оправдание себе нечего сказать. Посмотрим что решит суд.
