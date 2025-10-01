НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52666
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 17:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На момент задержания противоправные действия Саренжепова квалифицировались по статье 106 УК РК«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По итогам досудебного расследования статья значительно смягчилась.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1820
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 17:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы звоним врачу, он спустится

Это же нарушение прав человека! Ему больно, а врач занят! Всех уволить! Разогнать богадельню!!! И по морде, чтобы знали и боялись.

Несколько судимостей, и тяга к справедливости. Ну красота.
Никогда не поверю, что из-за регистратуры человек пойдёт к главврачу. Его там в таааакое пешее эротическое должны были отправить, чтобы так сильно обиделся мамкин борец за справедливость. Но нет, отсутствие врачей бьет по самолюбию. Его же должны встречать с хлебом-солью, кокошником и караваем. Писить же больно ему. Пусть и врач теперь помучается. Так получается. Когда пациент идет в медучреждение - жизнь замирает. Пациенты испаряются, врачи освобождаются, в регистратуре- топ-модели с широченными улыбками.

Но в реальной жизни все не так. Врачи -тоже люди. Могут устать. Хотеть кушать/какать/курить/передохнуть. Даже часовое опоздание не дает право бить морды. Мне кажется, никакого примирения быть не должно. Прецедент нужен. Ударил -не ссы, будь мужиком, понеси ответственность. Лишить на месяц-два кормильца, мужа, папу, когда он так нужен. Это низко. Прощать такое нельзя. Судить по всей строгости
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
522
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 17:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне всегда интересно о чем и чем думают эти "самцы" любители по орать, по махать культяпками, теперь стоит и ноет, как ему было больно, плохо, СТРАШНО что доктор может не прийти, наверное специально удар отрабатывал? Гантельки не бросал перед зеркалом? Посадить максимально и нечего мусолить это создание
Профайл
M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
12
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 17:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рецидивист отправил врача в реанимацию, сделав из того как минимум временного инвалида, а "агрессивные все там" - медперсонал, естественно...
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2293
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 18:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Даже часовое опоздание не дает право бить морды

Источник:


Почему? К примеру , топит квартиру горячей водой с 5 этажа по 1, а авариные сантехники (Могут устать. Хотеть кушать/какать/курить/передохнуть._)..или смотреть телевизор.. как этот уролог...Для чего давал клятву Гиппократа? Гнать надо таких врачей..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16959
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 19:15
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
какать/курить/передохнуть._)..или смотреть телевизор.. как этот уролог

Он был в операционной.

Хм. Подозрительная у вас логика. :-x
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28939
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 19:17
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
по статье 114. ч. 3 УК РК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Если пинал мяч, но попал по голове - это неосторожность. Но если целился в лицо кулаком - и попал в лицо кулаком - это умышленное действие.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28939
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 19:18
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Гнать надо таких врачей..

Когда будете под ножом, я надеюсь ваш хирург отвлечется на другого несрочного больного.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1820
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 19:20
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

И можно отправлять врача сразу на операционный стол или на тот свет?
Вы приветствуете насилие в адрес медработников?
Или вы считаете, что врач =киборг?
Выйдя из операционной, в которой он контактировал с открытыми органами, кровью, слизью, прочими приятностями человеческого тела - как минимум передышка нужна. Психоэмоциональная нагрузка имеет место. Да и просто выдохнуть. Это нормально.
Или как вы решили оправдать боксера доморощенного?

Вон, почему Кайрат проиграл вчера? Они же футболисты, у них контракт. По вашей логике, они не могут устать, травиюмироваться и так далее. Только на поле, и только с победами.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28939
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 19:21
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Messer:
Рецидивист

Как таким положительную характеристику пишут? У нас в подъезде в Кустанае жил нарик. Его прижали за что-то, он бегал по квартирам положительные характеристики собирал. Я принципиально послал, несмотря на угрозы. Но он наверняка насобирал необходимый минимум, квартир то много.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28939
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 19:25
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аблайхан Саренжепов жаловался работникам приемного покоя на сильную боль.

Для таких случаев есть скорая помощь. Не можешь терпеть - звонишь в скорую. Можешь - сиди и жди, как все.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28939
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 19:40
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я там что, должен был умереть?
От камешка в почках 3мм? )) Кухонный воен :-)

Профайл
simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
414
Re: «Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который...
Отправлено: 01.10.25 - 19:40
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
давал клятву Гиппократа?



[img]🔹 Текст Клятвы Гиппократа (в классическом переводе)

Клянусь великими богами — Аполлоном, Гигией, Панакеей, всеми богами и богинями — поставить их судьями и исполнять по мере сил и разумения эту клятву и это обещание:

Я буду почитать учителя, передавшего мне это искусство, как родителя; жить ему в нужде; если понадобится, делить с ним своё имущество; считать его детей своими братьями и учить их этому искусству, если они будут желать его постигнуть, без платы и письменного договора; указывать наставление, устное и письменное, только сыновьям моего учителя, сыновьям моим и тем, которые приняты в ученики, дав взаимную клятву по закону медицины, и ни кому другому.

Я буду лечить больного сообразно своим силам и разумению, клятвенно постановляя его благо.

От всякой же несправедливости и особенно от разврата, [от соблазнения] мужчин или женщин, свободных и рабов, воздержусь.

Не дам никому смертельной чашки и не подскажу такого совета; равно как и не дам женщины абортного корня.

Чистым и святым буду сохранять свою жизнь и искусство.

Не буду пользоваться скальпелем, даже при каменной болезни; уступлю место дельцам в этом деле.

Во всякий дом, куда войду, войду для пользы больного, воздерживаясь от всякого несправедливого, губительного действия и особенно от соблазна с женщинами или мужчинами, свободными и рабами.

Что бы я ни увидел или ни услышал в деле моего призвания, а также вне дела призвания, о чём не следует говорить, молчать буду, держа это за тайну.

Итак, если я исполню эту клятву и не нарушу её, да будет мне счастливое существование и слава в искусстве среди всех людей во все времена; если же я нарушу и поклянусь ложно, пусть будет противоположное.[/img]
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28939
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 19:44
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
simkst:
Не буду пользоваться скальпелем, даже при каменной болезни; уступлю место дельцам в этом деле.

О, получается врач то клятву не нарушил))

"У вас камни, вам не ко мне, запишитесь к патологоанатому на прием" :lol:
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1865
«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 19:51
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдается мне что при "сильной" боли не то что нанести удар, дышать удается через раз а то и через два.
Цитата:
simkst:
Текст Клятвы Гиппократа (в классическом переводе)

Пустое дело метать бисер. Тем более что клятву эту уже давно не дают.
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS