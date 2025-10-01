Отправлено: - 19:40

ПолиграфЪ Боярышников:

давал клятву Гиппократа?

Текст Клятвы Гиппократа (в классическом переводе)Клянусь великими богами — Аполлоном, Гигией, Панакеей, всеми богами и богинями — поставить их судьями и исполнять по мере сил и разумения эту клятву и это обещание:Я буду почитать учителя, передавшего мне это искусство, как родителя; жить ему в нужде; если понадобится, делить с ним своё имущество; считать его детей своими братьями и учить их этому искусству, если они будут желать его постигнуть, без платы и письменного договора; указывать наставление, устное и письменное, только сыновьям моего учителя, сыновьям моим и тем, которые приняты в ученики, дав взаимную клятву по закону медицины, и ни кому другому.Я буду лечить больного сообразно своим силам и разумению, клятвенно постановляя его благо.От всякой же несправедливости и особенно от разврата, [от соблазнения] мужчин или женщин, свободных и рабов, воздержусь.Не дам никому смертельной чашки и не подскажу такого совета; равно как и не дам женщины абортного корня.Чистым и святым буду сохранять свою жизнь и искусство.Не буду пользоваться скальпелем, даже при каменной болезни; уступлю место дельцам в этом деле.Во всякий дом, куда войду, войду для пользы больного, воздерживаясь от всякого несправедливого, губительного действия и особенно от соблазна с женщинами или мужчинами, свободными и рабами.Что бы я ни увидел или ни услышал в деле моего призвания, а также вне дела призвания, о чём не следует говорить, молчать буду, держа это за тайну.Итак, если я исполню эту клятву и не нарушу её, да будет мне счастливое существование и слава в искусстве среди всех людей во все времена; если же я нарушу и поклянусь ложно, пусть будет противоположное.