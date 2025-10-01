«Но не все лезут драться...» - Суд над пациентом, который избил врача на приеме в областной больнице, начался в Костанае
Отправлено: 01.10.25 - 17:15
На момент задержания противоправные действия Саренжепова квалифицировались по статье 106 УК РК«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По итогам досудебного расследования статья значительно смягчилась. Читать новость
Это же нарушение прав человека! Ему больно, а врач занят! Всех уволить! Разогнать богадельню!!! И по морде, чтобы знали и боялись.
Несколько судимостей, и тяга к справедливости. Ну красота. Никогда не поверю, что из-за регистратуры человек пойдёт к главврачу. Его там в таааакое пешее эротическое должны были отправить, чтобы так сильно обиделся мамкин борец за справедливость. Но нет, отсутствие врачей бьет по самолюбию. Его же должны встречать с хлебом-солью, кокошником и караваем. Писить же больно ему. Пусть и врач теперь помучается. Так получается. Когда пациент идет в медучреждение - жизнь замирает. Пациенты испаряются, врачи освобождаются, в регистратуре- топ-модели с широченными улыбками.
Но в реальной жизни все не так. Врачи -тоже люди. Могут устать. Хотеть кушать/какать/курить/передохнуть. Даже часовое опоздание не дает право бить морды. Мне кажется, никакого примирения быть не должно. Прецедент нужен. Ударил -не ссы, будь мужиком, понеси ответственность. Лишить на месяц-два кормильца, мужа, папу, когда он так нужен. Это низко. Прощать такое нельзя. Судить по всей строгости
Мне всегда интересно о чем и чем думают эти "самцы" любители по орать, по махать культяпками, теперь стоит и ноет, как ему было больно, плохо, СТРАШНО что доктор может не прийти, наверное специально удар отрабатывал? Гантельки не бросал перед зеркалом? Посадить максимально и нечего мусолить это создание
Почему? К примеру , топит квартиру горячей водой с 5 этажа по 1, а авариные сантехники (Могут устать. Хотеть кушать/какать/курить/передохнуть._)..или смотреть телевизор.. как этот уролог...Для чего давал клятву Гиппократа? Гнать надо таких врачей..
И можно отправлять врача сразу на операционный стол или на тот свет? Вы приветствуете насилие в адрес медработников? Или вы считаете, что врач =киборг? Выйдя из операционной, в которой он контактировал с открытыми органами, кровью, слизью, прочими приятностями человеческого тела - как минимум передышка нужна. Психоэмоциональная нагрузка имеет место. Да и просто выдохнуть. Это нормально. Или как вы решили оправдать боксера доморощенного?
Вон, почему Кайрат проиграл вчера? Они же футболисты, у них контракт. По вашей логике, они не могут устать, травиюмироваться и так далее. Только на поле, и только с победами.
Как таким положительную характеристику пишут? У нас в подъезде в Кустанае жил нарик. Его прижали за что-то, он бегал по квартирам положительные характеристики собирал. Я принципиально послал, несмотря на угрозы. Но он наверняка насобирал необходимый минимум, квартир то много.
[img]🔹 Текст Клятвы Гиппократа (в классическом переводе)
Клянусь великими богами — Аполлоном, Гигией, Панакеей, всеми богами и богинями — поставить их судьями и исполнять по мере сил и разумения эту клятву и это обещание:
Я буду почитать учителя, передавшего мне это искусство, как родителя; жить ему в нужде; если понадобится, делить с ним своё имущество; считать его детей своими братьями и учить их этому искусству, если они будут желать его постигнуть, без платы и письменного договора; указывать наставление, устное и письменное, только сыновьям моего учителя, сыновьям моим и тем, которые приняты в ученики, дав взаимную клятву по закону медицины, и ни кому другому.
Я буду лечить больного сообразно своим силам и разумению, клятвенно постановляя его благо.
От всякой же несправедливости и особенно от разврата, [от соблазнения] мужчин или женщин, свободных и рабов, воздержусь.
Не дам никому смертельной чашки и не подскажу такого совета; равно как и не дам женщины абортного корня.
Чистым и святым буду сохранять свою жизнь и искусство.
Не буду пользоваться скальпелем, даже при каменной болезни; уступлю место дельцам в этом деле.
Во всякий дом, куда войду, войду для пользы больного, воздерживаясь от всякого несправедливого, губительного действия и особенно от соблазна с женщинами или мужчинами, свободными и рабами.
Что бы я ни увидел или ни услышал в деле моего призвания, а также вне дела призвания, о чём не следует говорить, молчать буду, держа это за тайну.
Итак, если я исполню эту клятву и не нарушу её, да будет мне счастливое существование и слава в искусстве среди всех людей во все времена; если же я нарушу и поклянусь ложно, пусть будет противоположное.[/img]
