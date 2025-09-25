Отправлено: - 13:09

YESNO:

Истцы жаловались, что после вакцинации у многих резко ухудшалось самочувствие,

YESNO:

Например, один из истцов после вакцинации в 2021 году недавно получил необратимую черепно-мозговую травму из-за возникшего тромба.

Цитата:Это прямо такое, сильное заявлениеА когда они просто заболевали вирусными инфекциями прежде надо полагать что самочувствие было прекрасным.Цитата:Ну так в чем проблема, заплатил бы дофигалиард денег и слелали бы вакцину конкретно под него, дожил бы он до неё или нет вопрос открытый. В среднем же вакцина оказалась достаточно эффективной и безопасной о чём нам сообщает всего 51 иск из 60-ти миллионов всего населения страны.