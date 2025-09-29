Отправлено: - 14:19

ОГПУ:

Пшеницы много осталось под снегом?

Цитата:Наверное - МНОГО.Я думаю- процентов ещё 40 по области убирать- много зелёных полей, видать поздние посевы- их не то что много на севере- был в Тарановке и в Денисовке- и тут их хватает.А, статистике верить - как то не очень у них сходиться бодрые цифры с суровой реальностью.Жалко коллег: - однозначно уже КАЧЕСТВО потеряли и так клея в этом году не было ,так и остальное потеряют, даже то что уберут- пойдёт сто пудово- НЕКЛАССКОЙ, плюс скидки на влагу и затраты на сушку.Думаю по 50-55 тенге за кило выйдет, если не меньше, плюс логистика до города- вот тебе и 45-50 тенге.