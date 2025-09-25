НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Форум



Обсуждение публикаций
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52664
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 25.09.25 - 10:19
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что многие казахстанцы отказываются от вакцинации, причем способствуют этому фейки и медики-антиваксеры. Как исправить ситуацию?
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1818
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 11:55
Цитата:
Карачун:

Это был сарказм...)
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1767
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 12:15
Это НАПИСАНО в практических инструкциях -резюме для врачей.

Вакцина Pfizer-BioNTech / Comirnaty — это mRNA-вакцина для активной иммунизации против COVID-19

Предупреждения / меры предосторожности: Возможность развития миокардита / перикардита (особенно у молодых мужчин) — должен быть учтён риск, наблюдение за симптомами.

Вакцина Moderna (торговое название Spikevax) — mRNA-вакцина для профилактики COVID-19.

Возможность развития миокардита / перикардита — особенно у молодых мужчин — необходимо мониторить симптомы (боль в груди, одышка, учащённое сердцебиение).

Vaxzevria (AstraZeneca) — рекомбинантная векторная вакцина на основе ChAdOx1 (аденовирус шимпанзе)

Janssen / Johnson & Johnson — аденовирус-векторная вакцина (Ad26), изначально одно-дозовая в стандартной схеме.

Тромбоз с тромбоцитопенией (TTS / VITT) После вакцинации AstraZeneca и Janssen описан редкий, но серьёзный синдром — тромбоз с тромбоцитопенией (TTS, также VITT): сочетание тромбоза (включая необычные локализации — CVST) и низкого количества тромбоцитов. Регуляторы признали связь и внесли предупреждения в инструкции.

Миокардит / перикардит — реже встречается по сравнению с мРНК-вакцинами, но упоминается в постмаркетинговых данных как возможный неблагоприятный эффект у разных вакцин.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, в чем разница и сходство российской вакцины «Спутник V» и векторной вакцины AstraZeneca британско-шведского производства. — Они внутри устроены очень похоже, если не идентично.

А снаружи белок, который покрывает их нуклеиновую кислоту, по своим антигенным иммунологическим свойствам разный.
И эту природой созданную возможность мы на 100 процентов использовали, — заявил ученый.

Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1767
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 12:31
На AstraZeneca был подан коллективный иск, и сейчас в Высоком суде Лондона рассматривается 51 дело на общую сумму более 100 млн долларов.

Истцы жаловались, что после вакцинации у многих резко ухудшалось самочувствие, в итоге возникал тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Были и летальные исходы

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект.

Речь идет о тромбозе с синдромом тромбоцитопении, сообщают британские СМИ.Согласно данным издания, на AstraZeneca был подан коллективный иск.

После вакцинации у многих людей резко ухудшалось самочувствие, были и летальные исходы. На данный момент в Высоком суде Лондона рассматривается 51 дело на общую сумму более 100 млн долларов, отмечает издание.

Например, один из истцов после вакцинации в 2021 году недавно получил необратимую черепно-мозговую травму из-за возникшего тромба.


Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1767
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 12:46
CoronaVac (инактивированная вакцина Sinovac)

Миокардит / перикардит Для мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna) риск миокардита/перикардита официально признан, особенно у молодых мужчин.

Для CoronaVac: В клинических испытаниях и постмаркетинговых наблюдениях массовых случаев миокардита не выявлено.

Есть отдельные сообщения (case reports) о миокардите после инактивированных вакцин (в том числе CoronaVac), но они крайне редки, и частота не превышает фоновый уровень в популяции.

В обзорах WHO и национальных органов здравоохранения (например, Чили, Бразилия, Турция) миокардит не выделен как значимый риск для CoronaVac.

🔹 Тромбозы (включая TTS/VITT) Риск тромбоза с тромбоцитопенией (TTS/VITT) чётко ассоциирован с аденовирусными вакцинами (AstraZeneca, J&J).

Для CoronaVac (инактивированная вакцина): В больших когортах (миллионы привитых) повышенного риска тромбозов не обнаружено. В инструкции и рекомендациях WHO нет предупреждения о VITT для CoronaVac.

Сообщения о тромботических событиях крайне редкие и без доказанной причинно-следственной связи; в целом частота сопоставима с фоновыми тромбозами в общей популяции.

CoronaVac считается одной из наиболее «мягких» по побочным эффектам вакцин против COVID-19.

Миокардит и тромбозы после неё — возможны как редчайшие случайные события, но не являются характерным риском, в отличие от мРНК- и аденовирусных вакцин.

Fan et al., The Lancet Regional Health — Western Pacific (Hong Kong) — анализ ≈8.9 млн доз BNT162b2 и ≈6.1 млн доз CoronaVac (SCCS + case-control).

Риск кардиита (carditis) статистически увеличивался после BNT162b2 (Pfizer mRNA), особенно у молодых мужчин.

Для CoronaVac в основных анализах значимого увеличения риска не обнаружили .

При информировании пациента: сказать, что для CoronaVac серьёзные риски миокардита и тромбозов считаются крайне редкими и в крупных популяциях статистически не увеличены.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1864
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, що...
Отправлено: 01.10.25 - 13:09
Цитата:
YESNO:
Истцы жаловались, что после вакцинации у многих резко ухудшалось самочувствие,

Это прямо такое, сильное заявление :-)
А когда они просто заболевали вирусными инфекциями прежде надо полагать что самочувствие было прекрасным.
Цитата:
YESNO:
Например, один из истцов после вакцинации в 2021 году недавно получил необратимую черепно-мозговую травму из-за возникшего тромба.

Ну так в чем проблема, заплатил бы дофигалиард денег и слелали бы вакцину конкретно под него, дожил бы он до неё или нет вопрос открытый. В среднем же вакцина оказалась достаточно эффективной и безопасной о чём нам сообщает всего 51 иск из 60-ти миллионов всего населения страны.
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1767
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 13:21
Цитата:
Карачун:
В среднем же вакцина оказалась достаточно эффективной и безопасной о чём нам сообщает всего 51 иск из 60-ти миллионов всего населения страны.

типа все подали что ли ? и никто не откинулся до того как ?
Y
YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1767
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 13:24
Цитата:
Карачун:
А когда они просто заболевали вирусными инфекциями прежде надо полагать что самочувствие было прекрасным

инфекция инфекции рознь / и организм может первоначально побороться не сразу же таблетки и антибиотики пить /
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8409
Re: Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 13:45
Цитата:
vofkakst:
министр здравоохранения первые случаи заражения covid-19 в стране встретил фразой "наконец-то",


Не путайте: - не министр, а главный санитарный врач, некто Бекшин, кажеться.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1864
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 14:21
Цитата:
YESNO:
и организм может первоначально побороться не сразу же таблетки и антибиотики пить /

А мы от вакцин перешли к лекарствам? Не заметил этого момента прежде, пардоньте.
Просто я свои суждения строил на базе понятия "вакцина".
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1818
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 14:35
Цитата:
ACROS:
Не путайте

Признаю, что могу быть неправ. Не буду спорить.

Но суть от этого не сильно-то поменялась)) высокосидящий чиновник, ответственный за отсутствие инфекций и эпидемий, чуть ли не с аплодисментами встречает сметртоносный вирус. Это - не есть нормально
Предыдущая тема  |  Следующая тема

