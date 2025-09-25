Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что многие казахстанцы отказываются от вакцинации, причем способствуют этому фейки и медики-антиваксеры. Как исправить ситуацию? Результаты опроса
Это НАПИСАНО в практических инструкциях -резюме для врачей.
Вакцина Pfizer-BioNTech / Comirnaty — это mRNA-вакцина для активной иммунизации против COVID-19
Предупреждения / меры предосторожности: Возможность развития миокардита / перикардита (особенно у молодых мужчин) — должен быть учтён риск, наблюдение за симптомами.
Вакцина Moderna (торговое название Spikevax) — mRNA-вакцина для профилактики COVID-19.
Возможность развития миокардита / перикардита — особенно у молодых мужчин — необходимо мониторить симптомы (боль в груди, одышка, учащённое сердцебиение).
Vaxzevria (AstraZeneca) — рекомбинантная векторная вакцина на основе ChAdOx1 (аденовирус шимпанзе)
Janssen / Johnson & Johnson — аденовирус-векторная вакцина (Ad26), изначально одно-дозовая в стандартной схеме.
Тромбоз с тромбоцитопенией (TTS / VITT) После вакцинации AstraZeneca и Janssen описан редкий, но серьёзный синдром — тромбоз с тромбоцитопенией (TTS, также VITT): сочетание тромбоза (включая необычные локализации — CVST) и низкого количества тромбоцитов. Регуляторы признали связь и внесли предупреждения в инструкции.
Миокардит / перикардит — реже встречается по сравнению с мРНК-вакцинами, но упоминается в постмаркетинговых данных как возможный неблагоприятный эффект у разных вакцин.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, в чем разница и сходство российской вакцины «Спутник V» и векторной вакцины AstraZeneca британско-шведского производства. — Они внутри устроены очень похоже, если не идентично.
А снаружи белок, который покрывает их нуклеиновую кислоту, по своим антигенным иммунологическим свойствам разный. И эту природой созданную возможность мы на 100 процентов использовали, — заявил ученый.
На AstraZeneca был подан коллективный иск, и сейчас в Высоком суде Лондона рассматривается 51 дело на общую сумму более 100 млн долларов.
Истцы жаловались, что после вакцинации у многих резко ухудшалось самочувствие, в итоге возникал тромбоз с синдромом тромбоцитопении.
Были и летальные исходы
Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина против COVID может вызывать редкий побочный эффект.
Речь идет о тромбозе с синдромом тромбоцитопении, сообщают британские СМИ.Согласно данным издания, на AstraZeneca был подан коллективный иск.
После вакцинации у многих людей резко ухудшалось самочувствие, были и летальные исходы. На данный момент в Высоком суде Лондона рассматривается 51 дело на общую сумму более 100 млн долларов, отмечает издание.
Например, один из истцов после вакцинации в 2021 году недавно получил необратимую черепно-мозговую травму из-за возникшего тромба.
YESNO: Истцы жаловались, что после вакцинации у многих резко ухудшалось самочувствие,
Это прямо такое, сильное заявление А когда они просто заболевали вирусными инфекциями прежде надо полагать что самочувствие было прекрасным. Цитата:
YESNO: Например, один из истцов после вакцинации в 2021 году недавно получил необратимую черепно-мозговую травму из-за возникшего тромба.
Ну так в чем проблема, заплатил бы дофигалиард денег и слелали бы вакцину конкретно под него, дожил бы он до неё или нет вопрос открытый. В среднем же вакцина оказалась достаточно эффективной и безопасной о чём нам сообщает всего 51 иск из 60-ти миллионов всего населения страны.
