Re: Казахстанцы переплачивают за лекарства:...

Отправлено: - 12:22

В самых высокоразвитых странах, и то нет таких цен на лекарства как у нас ! Неуж то эта шайка лейка думает что на людском горе у их рода будет счастье??? Думаю это не от большого ума и образования. Посмотрите мультик про золотую антилопу, у вас если не остановитесь будет тоже самое, ибо закон вселенной вы нарушаете, причём очень грубо!