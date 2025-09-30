НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Арт-объект на честном слове - Власти Рудного сильно обидели известного художника
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52663
Арт-объект на честном слове - Власти Рудного сильно обидели известного художника
Отправлено: 30.09.25 - 12:50
Скульптор Серикжан Ищанов имел неосторожность присоединиться к конкурсу "Бюджет народного участия". Его проект "Путь к любви" настолько понравился горожанам, что они проголосовали за то, чтобы он украсил город. Местные власти учли волю сограждан и запустили процесс. Но в нем не нашлось места… автору.
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1794
Re: Арт-объект на честном слове - Власти Рудного сильно обидели...
Отправлено: 30.09.25 - 12:50
#1
Ну щас Саке/Маке и порешают ;-)
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1862
Re: Арт-объект на честном слове - Власти Рудного сильно обидели...
Отправлено: 30.09.25 - 13:15
#2
Надо же!!! Какая красота!!!! Не знаю даже как такое могло не понравиться. Такой замечательный лангольер получился. Всё по задумке: намеревается сожрать пару дурней засидевшихся в прошлом. В славном городе Атырау эту же задумку реализовывали, разве нет? Просто художник не понял, это совершенно другой концепт.
А что оно подломилось, так то глянуть надо, может там текстолит неважно к стали приварен, так посильнее прихватить и всего делов.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16958
Re: Арт-объект на честном слове - Власти Рудного сильно обидели...
Отправлено: 01.10.25 - 11:38
#3
Цитата:
двое как бы расстающихся влюбленных все же тянутся друг к другу,

Автор до конца не раскрыл сюжет.
Я как старый художник) могу не много дополнить. Фигурки нужно немного выпрямить а в место солнышко прилепить серп и молот. Получится шедевр)
