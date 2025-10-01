НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцы переплачивают за лекарства: "СК-Фармация" закупает 45% товара через дистрибьюторов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52663
Казахстанцы переплачивают за лекарства: "СК-Фармация" закупает 45% товара через дистрибьюторов
Отправлено: 01.10.25 - 11:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ТОО "СК-Фармация" по-прежнему закупает у отечественных дистрибьюторов, а не у производителей напрямую, что создаёт риски завышения цен и приводит к переплате со стороны населения и государства. К такому выводу пришло Агентство РК по защите и развитию конкуренции.
Читать новость

7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
186
Re: Казахстанцы переплачивают за лекарства:...
Отправлено: 01.10.25 - 11:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключевое слово "по- прежнему". Сколько об этом пишут, но ничего не меняется . СК Фармация работает в прежнем режиме. Так что можно эту новость и не писать.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1817
Re: Казахстанцы переплачивают за лекарства:...
Отправлено: 01.10.25 - 11:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такое делегирование закупочных функций сторонним организациям не соответствует целям введения централизованных закупок по оптимизации расходов и создаёт риски завышения цен", –


Так может пришла пора взять коня за рога и распустить эту шарагу? Очередная прослойка для оседания денег.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS