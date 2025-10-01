Re: Казахстанцы переплачивают за лекарства:...

Отправлено: - 11:05

Ключевое слово "по- прежнему". Сколько об этом пишут, но ничего не меняется . СК Фармация работает в прежнем режиме. Так что можно эту новость и не писать.