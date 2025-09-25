Отправлено: - 10:04

vofkakst:

Лично вы доверяете нашей медицине настолько, чтобы колоть под кожу препарат, закупленный через конкурсные процедуры у поставщика, предложившего минимальную цену? Считаете ли вы, что в стране, которая разучилась делать качественный хлеб; где молоко получают не только от коровы, но и из порошка; где для красоты дома обшивают пенопластом; а министр здравоохранения первые случаи заражения covid-19 в стране встретил фразой "наконец-то", медицина развита достаточно высоко? Рискнете поставить местную вакцину ребенку, абсолютно не боясь за последствия?

Цитата:Да. Нельзя рассматривать вакцинацию отдельно от медицины, вся медицина работает через госзакупки. Если вы не доверяете вакцинации, как неотъемлемой части медицины, значит вы не доверяете всей медицине, и в случае болезни вам следует не в медучреждение обращаться, а сразу в церковь идти, и лечиться молитвами, если вы верующий, ну или просто лечиться народными средствами, если неверующий.