Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52663
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 25.09.25 - 10:15
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что многие казахстанцы отказываются от вакцинации, причем способствуют этому фейки и медики-антиваксеры. Как исправить ситуацию?
Результаты опроса
Результаты опроса
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 03:24
Наверное, по отзывам на Авито, типа: "Сам не пробовал, упаковка красивая, шприц и перчатки в подарок, рекомендую!"
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 05:46
Цитата:
maxsaf: Или народным способом, на вкус?Способ народный. Коррупция. Не кто не верит уже не гос закупкам, не обещаниями и тд.
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 06:03
Цитата:
То есть недоверие не к самой вакцине, а к государственному управлению в целом? Да у вас тут бунт назревает
Vit:
Способ народный. Коррупция. Не кто не верит уже не гос закупкам, не обещаниями и тд.
Способ народный. Коррупция. Не кто не верит уже не гос закупкам, не обещаниями и тд.
То есть недоверие не к самой вакцине, а к государственному управлению в целом? Да у вас тут бунт назревает
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 07:01
Цитата:
Осторожно с такими словами.
У нас русофобчиков развелось как грибов после дождя. Щас начнут орать, караул, ждуны, сепаратисты.
maxsaf:
Да у вас тут бунт назревает
Да у вас тут бунт назревает
Осторожно с такими словами.
У нас русофобчиков развелось как грибов после дождя. Щас начнут орать, караул, ждуны, сепаратисты.
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 09:49
Цитата:
Лично вы доверяете нашей медицине настолько, чтобы колоть под кожу препарат, закупленный через конкурсные процедуры у поставщика, предложившего минимальную цену?
Считаете ли вы, что в стране, которая разучилась делать качественный хлеб; где молоко получают не только от коровы, но и из порошка; где для красоты дома обшивают пенопластом; а министр здравоохранения первые случаи заражения covid-19 в стране встретил фразой "наконец-то", медицина развита достаточно высоко? Рискнете поставить местную вакцину ребенку, абсолютно не боясь за последствия?
maxsaf:
Извиняюсь спросить
Извиняюсь спросить
Лично вы доверяете нашей медицине настолько, чтобы колоть под кожу препарат, закупленный через конкурсные процедуры у поставщика, предложившего минимальную цену?
Считаете ли вы, что в стране, которая разучилась делать качественный хлеб; где молоко получают не только от коровы, но и из порошка; где для красоты дома обшивают пенопластом; а министр здравоохранения первые случаи заражения covid-19 в стране встретил фразой "наконец-то", медицина развита достаточно высоко? Рискнете поставить местную вакцину ребенку, абсолютно не боясь за последствия?
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:04
Цитата:
Да. Нельзя рассматривать вакцинацию отдельно от медицины, вся медицина работает через госзакупки. Если вы не доверяете вакцинации, как неотъемлемой части медицины, значит вы не доверяете всей медицине, и в случае болезни вам следует не в медучреждение обращаться, а сразу в церковь идти, и лечиться молитвами, если вы верующий, ну или просто лечиться народными средствами, если неверующий.
vofkakst:
Лично вы доверяете нашей медицине настолько, чтобы колоть под кожу препарат, закупленный через конкурсные процедуры у поставщика, предложившего минимальную цену? Считаете ли вы, что в стране, которая разучилась делать качественный хлеб; где молоко получают не только от коровы, но и из порошка; где для красоты дома обшивают пенопластом; а министр здравоохранения первые случаи заражения covid-19 в стране встретил фразой "наконец-то", медицина развита достаточно высоко? Рискнете поставить местную вакцину ребенку, абсолютно не боясь за последствия?
Лично вы доверяете нашей медицине настолько, чтобы колоть под кожу препарат, закупленный через конкурсные процедуры у поставщика, предложившего минимальную цену? Считаете ли вы, что в стране, которая разучилась делать качественный хлеб; где молоко получают не только от коровы, но и из порошка; где для красоты дома обшивают пенопластом; а министр здравоохранения первые случаи заражения covid-19 в стране встретил фразой "наконец-то", медицина развита достаточно высоко? Рискнете поставить местную вакцину ребенку, абсолютно не боясь за последствия?
Да. Нельзя рассматривать вакцинацию отдельно от медицины, вся медицина работает через госзакупки. Если вы не доверяете вакцинации, как неотъемлемой части медицины, значит вы не доверяете всей медицине, и в случае болезни вам следует не в медучреждение обращаться, а сразу в церковь идти, и лечиться молитвами, если вы верующий, ну или просто лечиться народными средствами, если неверующий.
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:11
Цитата:
Вы готовы публично пообещать больше никогда не обращаться в государственные медицинские учреждения?
vofkakst:
Вы готовы публично пообещать больше никогда не обращаться в государственные медицинские учреждения?
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:22
Цитата:
К счастью, нет причин обращаться. А если понадобится - только в частные.
Помню, как при ковиде, в поликлинике горло смотрели... Через камеру телефона. Терапевт просто включила камеру, вспышку и направила в мою сторону. Нанотехнологии в действии) .
Как то отправили на больничный, пришлось идти в поликлинику. Примерно так прошел опрос: кашляете? Да. Температура есть? Да - принимайте ченибудь от кашля и температуры. На повторный прием через неделю.
Поэтому - или жемчужина, или Гиппократ.
maxsaf:
К счастью, нет причин обращаться. А если понадобится - только в частные.
Помню, как при ковиде, в поликлинике горло смотрели... Через камеру телефона. Терапевт просто включила камеру, вспышку и направила в мою сторону. Нанотехнологии в действии) .
Как то отправили на больничный, пришлось идти в поликлинику. Примерно так прошел опрос: кашляете? Да. Температура есть? Да - принимайте ченибудь от кашля и температуры. На повторный прием через неделю.
Поэтому - или жемчужина, или Гиппократ.
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:40
Цитата:
Интересно, в платных клиниках при похожих симптомах ещё и клизму в догонку поставят, или там какой-то особый протокол лечения ОРВИ?
vofkakst:
Примерно так прошел опрос: кашляете? Да. Температура есть? Да - принимайте ченибудь от кашля и температуры. На повторный прием через неделю. Поэтому - или жемчужина, или Гиппократ.
Примерно так прошел опрос: кашляете? Да. Температура есть? Да - принимайте ченибудь от кашля и температуры. На повторный прием через неделю. Поэтому - или жемчужина, или Гиппократ.
Интересно, в платных клиниках при похожих симптомах ещё и клизму в догонку поставят, или там какой-то особый протокол лечения ОРВИ?
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:43
Цитата:
Идеально. Мало того, что так можно увеличить и получше разглядеть, соблюдая дистанцию, так ещё в добавок можно сохранить снимок, чтобы отслеживать динамику.
vofkakst:
Терапевт просто включила камеру, вспышку и направила в мою сторону. Нанотехнологии в действии)
Терапевт просто включила камеру, вспышку и направила в мою сторону. Нанотехнологии в действии)
Идеально. Мало того, что так можно увеличить и получше разглядеть, соблюдая дистанцию, так ещё в добавок можно сохранить снимок, чтобы отслеживать динамику.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1862
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:50
Цитата:
прямо ухахатываюсь. А вы чего хотели? Против вирусов препаратов нет и пока не предвидится. И вам все верно и по делу без воды сказали, если кашель или температура доставляют неудобство... ну попейте чего-нибудь от кашля и температуры.
Не, ну в жемчужных гиппократах вам за деньги конечно в задницу заглянут и слов наговорят великую гору и таблеточек понавыписывают, пользы от них не будет но и вреда никакого, среди которых запрячут два таки условно полезных - от кашля и от температуры. В итоге вы получите точно ту же самую мед.консультацию, с тем же результатом, но только за деньги.
vofkakst:
: кашляете? Да. Температура есть? Да - принимайте ченибудь от кашля и температуры. На повторный прием через неделю.
: кашляете? Да. Температура есть? Да - принимайте ченибудь от кашля и температуры. На повторный прием через неделю.
прямо ухахатываюсь. А вы чего хотели? Против вирусов препаратов нет и пока не предвидится. И вам все верно и по делу без воды сказали, если кашель или температура доставляют неудобство... ну попейте чего-нибудь от кашля и температуры.
Не, ну в жемчужных гиппократах вам за деньги конечно в задницу заглянут и слов наговорят великую гору и таблеточек понавыписывают, пользы от них не будет но и вреда никакого, среди которых запрячут два таки условно полезных - от кашля и от температуры. В итоге вы получите точно ту же самую мед.консультацию, с тем же результатом, но только за деньги.
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:55
Цитата:
maxsaf: можно сохранить снимок, чтобы отслеживать динамикуА ещё можно время не терять на поход в поликлинику а из дома врачу снимок горла отправить и получить лечение по васапу. Ваще идиально. Цифровизация)
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 11:07
Цитата:
Да и просто погуглить)) чтоб не отвлекать людей почем зря)
Vit:
Цифровизация
Цифровизация
Да и просто погуглить)) чтоб не отвлекать людей почем зря)
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 11:11
Цитата:
Ничего сверхъестественного - послушать легкие, температура, анализы там взять . но зачем, когда можно у пациента спросить? Ни одного уточняющего вопроса, ни продолжительность симптомов.
maxsaf:
какой-то особый протокол лечения ОРВИ
какой-то особый протокол лечения ОРВИ
Ничего сверхъестественного - послушать легкие, температура, анализы там взять . но зачем, когда можно у пациента спросить? Ни одного уточняющего вопроса, ни продолжительность симптомов.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1862
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 11:43
Цитата:
Не, это плохой вариант. Чтобы гуглить эффективно нужно уметь отличать ... от трамвайной ручки, а если человек пришел с орз-ой в поликлинику, то лучше ему не гуглить, так можно навредить себе гораздо больше чем если вообще ничего не делать.
vofkakst:
Да и просто погуглить
Да и просто погуглить
Не, это плохой вариант. Чтобы гуглить эффективно нужно уметь отличать ... от трамвайной ручки, а если человек пришел с орз-ой в поликлинику, то лучше ему не гуглить, так можно навредить себе гораздо больше чем если вообще ничего не делать.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать