Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
 
 
N
20.12.07
52663
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 25.09.25 - 10:15
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что многие казахстанцы отказываются от вакцинации, причем способствуют этому фейки и медики-антиваксеры. Как исправить ситуацию?
Результаты опроса

maxsaf
27.05.18
28931
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 03:24
Наверное, по отзывам на Авито, типа: "Сам не пробовал, упаковка красивая, шприц и перчатки в подарок, рекомендую!" :lol:
Vit
09.02.12
16958
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 05:46
Цитата:
maxsaf: Или народным способом, на вкус?
Способ народный. Коррупция. Не кто не верит уже не гос закупкам, не обещаниями и тд.
maxsaf
27.05.18
28931
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 06:03
Цитата:
Vit:
Способ народный. Коррупция. Не кто не верит уже не гос закупкам, не обещаниями и тд.

То есть недоверие не к самой вакцине, а к государственному управлению в целом? Да у вас тут бунт назревает :lol:
Vit
09.02.12
16958
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 07:01
Цитата:
maxsaf:
Да у вас тут бунт назревает

Осторожно с такими словами.
У нас русофобчиков развелось как грибов после дождя. Щас начнут орать, караул, ждуны, сепаратисты.
v
22.06.15
1817
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 09:49
Цитата:
maxsaf:
Извиняюсь спросить

Лично вы доверяете нашей медицине настолько, чтобы колоть под кожу препарат, закупленный через конкурсные процедуры у поставщика, предложившего минимальную цену?

Считаете ли вы, что в стране, которая разучилась делать качественный хлеб; где молоко получают не только от коровы, но и из порошка; где для красоты дома обшивают пенопластом; а министр здравоохранения первые случаи заражения covid-19 в стране встретил фразой "наконец-то", медицина развита достаточно высоко? Рискнете поставить местную вакцину ребенку, абсолютно не боясь за последствия?
maxsaf
27.05.18
28931
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:04
Цитата:
vofkakst:
Лично вы доверяете нашей медицине настолько, чтобы колоть под кожу препарат, закупленный через конкурсные процедуры у поставщика, предложившего минимальную цену? Считаете ли вы, что в стране, которая разучилась делать качественный хлеб; где молоко получают не только от коровы, но и из порошка; где для красоты дома обшивают пенопластом; а министр здравоохранения первые случаи заражения covid-19 в стране встретил фразой "наконец-то", медицина развита достаточно высоко? Рискнете поставить местную вакцину ребенку, абсолютно не боясь за последствия?

Да. Нельзя рассматривать вакцинацию отдельно от медицины, вся медицина работает через госзакупки. Если вы не доверяете вакцинации, как неотъемлемой части медицины, значит вы не доверяете всей медицине, и в случае болезни вам следует не в медучреждение обращаться, а сразу в церковь идти, и лечиться молитвами, если вы верующий, ну или просто лечиться народными средствами, если неверующий.
maxsaf
27.05.18
28931
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:11
Цитата:
vofkakst:

Вы готовы публично пообещать больше никогда не обращаться в государственные медицинские учреждения?
v
22.06.15
1817
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:22
Цитата:
maxsaf:

К счастью, нет причин обращаться. А если понадобится - только в частные.
Помню, как при ковиде, в поликлинике горло смотрели... Через камеру телефона. Терапевт просто включила камеру, вспышку и направила в мою сторону. Нанотехнологии в действии) .
Как то отправили на больничный, пришлось идти в поликлинику. Примерно так прошел опрос: кашляете? Да. Температура есть? Да - принимайте ченибудь от кашля и температуры. На повторный прием через неделю.

Поэтому - или жемчужина, или Гиппократ.
maxsaf
27.05.18
28931
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:40
Цитата:
vofkakst:
Примерно так прошел опрос: кашляете? Да. Температура есть? Да - принимайте ченибудь от кашля и температуры. На повторный прием через неделю. Поэтому - или жемчужина, или Гиппократ.

Интересно, в платных клиниках при похожих симптомах ещё и клизму в догонку поставят, или там какой-то особый протокол лечения ОРВИ? :-)
maxsaf
27.05.18
28931
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:43
Цитата:
vofkakst:
Терапевт просто включила камеру, вспышку и направила в мою сторону. Нанотехнологии в действии)

Идеально. Мало того, что так можно увеличить и получше разглядеть, соблюдая дистанцию, так ещё в добавок можно сохранить снимок, чтобы отслеживать динамику.
К
23.04.23
1862
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:50
Цитата:
vofkakst:
: кашляете? Да. Температура есть? Да - принимайте ченибудь от кашля и температуры. На повторный прием через неделю.

:lol: прямо ухахатываюсь. А вы чего хотели? Против вирусов препаратов нет и пока не предвидится. И вам все верно и по делу без воды сказали, если кашель или температура доставляют неудобство... ну попейте чего-нибудь от кашля и температуры.
Не, ну в жемчужных гиппократах вам за деньги конечно в задницу заглянут и слов наговорят великую гору и таблеточек понавыписывают, пользы от них не будет но и вреда никакого, среди которых запрячут два таки условно полезных - от кашля и от температуры. В итоге вы получите точно ту же самую мед.консультацию, с тем же результатом, но только за деньги.
:lol:
Vit
09.02.12
16958
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 10:55
Цитата:
maxsaf: можно сохранить снимок, чтобы отслеживать динамику
А ещё можно время не терять на поход в поликлинику а из дома врачу снимок горла отправить и получить лечение по васапу. Ваще идиально. Цифровизация)
v
22.06.15
1817
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 11:07
Цитата:
Vit:
Цифровизация

Да и просто погуглить)) чтоб не отвлекать людей почем зря)
v
22.06.15
1817
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 11:11
Цитата:
maxsaf:
какой-то особый протокол лечения ОРВИ

Ничего сверхъестественного - послушать легкие, температура, анализы там взять . но зачем, когда можно у пациента спросить? Ни одного уточняющего вопроса, ни продолжительность симптомов.
К
23.04.23
1862
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 11:43
Цитата:
vofkakst:
Да и просто погуглить

Не, это плохой вариант. Чтобы гуглить эффективно нужно уметь отличать ... от трамвайной ручки, а если человек пришел с орз-ой в поликлинику, то лучше ему не гуглить, так можно навредить себе гораздо больше чем если вообще ничего не делать.
