N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52662
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 25.09.25 - 10:19
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что многие казахстанцы отказываются от вакцинации, причем способствуют этому фейки и медики-антиваксеры. Как исправить ситуацию?
Результаты опроса

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28927
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 03:24
#15
Наверное, по отзывам на Авито, типа: "Сам не пробовал, упаковка красивая, шприц и перчатки в подарок, рекомендую!" :lol:
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16956
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 05:46
#16
Цитата:
maxsaf: Или народным способом, на вкус?
Способ народный. Коррупция. Не кто не верит уже не гос закупкам, не обещаниями и тд.
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28927
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 06:03
#17
Цитата:
Vit:
Способ народный. Коррупция. Не кто не верит уже не гос закупкам, не обещаниями и тд.

То есть недоверие не к самой вакцине, а к государственному управлению в целом? Да у вас тут бунт назревает :lol:
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16956
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...
Отправлено: 01.10.25 - 07:01
#18
Цитата:
maxsaf:
Да у вас тут бунт назревает

Осторожно с такими словами.
У нас русофобчиков развелось как грибов после дождя. Щас начнут орать, караул, ждуны, сепаратисты.
