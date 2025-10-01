НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Разгромом с хет-триком Мбаппе завершился матч "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов
 
 
Разгромом с хет-триком Мбаппе завершился матч "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов
Отправлено: 01.10.25 - 05:41
Отправлено: 01.10.25 - 05:41
Алматинский "Кайрат" провёл исторический домашний матч в Лиге чемпионов против мадридского "Реала", однако встреча завершилась крупным поражением хозяев - 0:5. Уже в первом тайме пенальти уверенно реализовал Килиан Мбаппе.
Читать новость

Re: Разгромом с хет-триком Мбаппе завершился матч...
Отправлено: 01.10.25 - 05:41
#1
Цитата:
а "Кайрат" не сумел порадовать болельщиков результатом в своём первом домашнем матче


Зато ценами на билеты порадовал болельщиков)
