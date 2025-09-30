НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пять автомобилей устроили одновременно четыре ДТП на мосту в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52661
Пять автомобилей устроили одновременно четыре ДТП на мосту в Костанае
Отправлено: 30.09.25 - 23:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько аварий за короткий промежуток времени произошли в ночь с 29 сентября на 30 сентября на Большом мосту. Причиной массового столкновения транспорта стал гололед на дорогах после обрушившего на Костанай снега с дождем.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2292
Re: Пять автомобилей устроили одновременно четыре ДТП на мосту в...
Отправлено: 30.09.25 - 23:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- По предварительным данным, у трёх водителей, попавших в аварии, водительский стаж составляет менее одного года, - отметили в ведомстве.

Источник:

Но как знатно они лихачат на тазах!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS