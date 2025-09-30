НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Легковой автомобиль попал под тепловоз в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52661
Легковой автомобиль попал под тепловоз в Костанае
Отправлено: 30.09.25 - 17:45
ДТП произошло сегодня, 30 сентября, утром в на переезде в районе ПЧСТР. Легковой автомобиль выехал на рельсы и его снес и протащил тепловоз, следовавший по путям. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислал читатель.
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
842
Re: Легковой автомобиль попал под тепловоз в Костанае
Отправлено: 30.09.25 - 17:45
#1
из за таких раздолбаев и ужесточаются постоянно правила дорожного движения.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1811
Re: Легковой автомобиль попал под тепловоз в Костанае
Отправлено: 30.09.25 - 18:01
#2
Цитата:
рихард:

Скоро из-за таких по трассе будем под 40 км/ч ездить.

При всем уважении возрасту - мне кажется 50+ надо углубленно проходить комиссию
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
129
Re: Легковой автомобиль попал под тепловоз в Костанае
Отправлено: 30.09.25 - 22:48
#3
это че столько снега в Костанае?
прям как зимой
