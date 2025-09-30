НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не прошедшим модернизацию рынкам Казахстана угрожают закрытием
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52661
Не прошедшим модернизацию рынкам Казахстана угрожают закрытием
Отправлено: 30.09.25 - 21:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не прошедшим модернизацию рынкам Казахстана угрожает закрытие, заявил заместитель председателя комитета торговли министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев. По его информации, основное воздействие оказывает предписание, в котором устанавливается определенный срок исполнения.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7759
Re: Не прошедшим модернизацию рынкам Казахстана угрожают...
Отправлено: 30.09.25 - 21:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рынки, или по старинке-базар, это вчерашнии день, никто туда практически не ходит, разве что пенсионеры, ловить там нечего.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS