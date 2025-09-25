Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Отправлено: 25.09.25 - 10:15
Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что многие казахстанцы отказываются от вакцинации, причем способствуют этому фейки и медики-антиваксеры. Как исправить ситуацию?
Отправлено: 25.09.25 - 10:15
Закупать не самые дешевые прерараты , а качественные. Чтобы не было боязно под кожу не пойми что колоть.
Отправлено: 25.09.25 - 10:58
Первые три пункта, надо объединить в один пункт. За антиваксерство ввести уголовное наказание.
Отправлено: 25.09.25 - 15:08
Что за оголтелая кампания?
Всех не желающих записывают в антиваксеры, даже просто информированный отказ - сразу антиваксер.
А если побочки серьезные и на их фоне польза прививки становится уже не такая радужная? Опять антиваксер.
Врач если скажет пациенту "вам нельзя вакцинироваться по противопоказаниям" - отстранять от работы? А если не скажет и будут осложнения от прививки, то это уже проблемы пациента, так получается?
Короче, пришла команда очередная из ВОЗ освоить деньги, похоже. Не будете добровольно - объявим новую пандемию.
Отправлено: 25.09.25 - 15:18
И потом заметили, в каком ключе приподнесен опрос? Вариантов ответа, который бы просто допускал право выбора за человеком, собственно и нет... Даже в последнем варианте "боятся прививок", "не переубедишь" - как если бы отказ от вакцинации можно оправдать только глупым страхом или убеждениями на его почве.
Почему бы, к примеру, не включить вариант вроде "Ничего не делать. Людей не переубедишь и не заставишь, если они не верят в пользу вакцинации"
Отправлено: 25.09.25 - 16:19
Цитата:
Почему всегда под раздачу попадают врачи (да и просто работяги)? Пушечное мясо что ли ? Почему бы министров не отстранять, которые неумело строят свою работу?
Медиков, отговаривающих пациентов от прививок, нужно отстранять от работы.
Почему всегда под раздачу попадают врачи (да и просто работяги)? Пушечное мясо что ли ? Почему бы министров не отстранять, которые неумело строят свою работу?
Отправлено: 30.09.25 - 17:49
я уже ранее где то писал, ВОЗ доверия никакого нет. Сборище жулья, делающие на человеческих проблемах деньги
Отправлено: 30.09.25 - 19:49
Проголосовал за 4 пункт: - те кто хочет жить- пусть принимают прививки, те кто не хочет - пусть НЕ ПРИНИМАЮТ и не надо их УГОВОРИВАТЬ- пусть СДОХНУТ - это их ВЫБОР.
Отправлено: 30.09.25 - 20:39
Медик отговаривающий от прививки - уже не медик. Пусть сегодня и свободный выбор, но тогда необходимо так же ввести в норму - антиваксер сам оплачивает своё лечение, в случае заражения.
Отправлено: 30.09.25 - 20:54
Цитата:
Будь всё так просто никто б и заморачиваться не стал.
На деле же, некий более или менее определённый процент не вакцинированных сводит практически на нет все усилия по проведению вакцинации. Или иначе говоря, становится почти не важно вакцинирован человек или нет, разность вероятностей не заболеть "по серьёзному" будет измеряться единицами процентов. А если учесть что мы сейчас живем очень и очень кучно это будет катастрофа даже в случае не самой летальной болячки.
ACROS:
Отправлено: 30.09.25 - 21:05
Цитата:
Ну а где других взять? 8 миллиардов нужно как-то обслуживать. Особенно учитывая декларируемую всеобщедоступность к медицине. В этом случае неизбежно должны быть "врачи-шарлатаны"
Эл-починно:
Отправлено: 30.09.25 - 21:20
Главное, что бы никого не сглазили! Тьфу три раза, через левое (вроде) плечо и по дереву постучать, тоже важно не забыть!
Надёжней способов в 21-ом веке, для людей с особенными возможностями нет!
[Исправлено: Эл-починно, 30.09.2025 - 22:27]
Отправлено: 30.09.25 - 22:30
Цитата:
ну, они должны быть. более того в немалой степени в их обильном существовании повинна...в том числе и медицина это такой замкнутый круг.
Эл-починно:
Отправлено: 30.09.25 - 22:56
Какие люди стали тупые и узкомыслящие.
Чуть что - сразу антиваксер. Сразу "пусть сдохнут", "пусть сами лечатся".
За качественную вакцину, прививку лично я ни слова не скажу, но нашими прививками ни себя, ни семью свою вакцинировать не стану никогда - местной фармакологии я не доверяю., а препаратам, закупаемым на госзакупках (по принципу "что дешевле - то и закупаем") я доверяю еще меньше.
И называть меня антиваксером не надо. Это не так. Я просто забочусь о своем здоровье. И клеймить людей этим идиотским словом не нужно.
