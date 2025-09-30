Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Перерегистрировать ОСИ и КСК в течение года! Почему эта задача кажется невыполнимой, обсуждали в Костанае
Перерегистрировать ОСИ и КСК в течение года! Почему эта задача кажется невыполнимой, обсуждали в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать