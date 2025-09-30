НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Перерегистрировать ОСИ и КСК в течение года! Почему эта задача кажется невыполнимой, обсуждали в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52661
Перерегистрировать ОСИ и КСК в течение года! Почему эта задача кажется невыполнимой, обсуждали в Костанае
Отправлено: 30.09.25 - 17:56
Все существующие ОСИ и КСК должны пройти перерегистрацию до 17 сентября 2026 года. В противном случае госорганы обязаны закрыть такие объединения через суд. Судя по разговорам чиновников, очередную жилищную реформу в обществе встречают с раздражением и непониманием.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
365
Re: Перерегистрировать ОСИ и КСК в течение года! Почему эта...
Отправлено: 30.09.25 - 17:56
#1
Уже ходили в наших крупных кооперативах, в ПКСК «Виктория», они уже начинали эту работу. И ни один дом подписи не собрал. Не соглашаются люди!- ПОТОМУ КАК НЕ ВЕРЯТ УЖЕ ГОСУДАРСТВУ!!!!
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8407
Re: Перерегистрировать ОСИ и КСК в течение года! Почему эта...
Отправлено: 30.09.25 - 20:05
#2
Цитата:
Михаил:
ПОТОМУ КАК НЕ ВЕРЯТ УЖЕ ГОСУДАРСТВУ!!!


Да вроде ДАВНО не верят- ещё со времён Союза.

Интересно: - кто автор данной нормы?? И не банальное ли это собирание денег для бюджета ???
ФИО есть у этого инициатора ???
Не этот ли эрзац-Элвис Пресли, бывший экс-аким-скоромох из Лисаковки - который все эти годы топил за эти пресловутые ОСИ и провалив эту компанию, благополучно сел в кресло зам Председателя Мажилиса, некто Рау ???
