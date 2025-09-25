Отправлено: - 20:54

ACROS:

пусть НЕ ПРИНИМАЮТ и не надо их УГОВОРИВАТЬ

Цитата:Будь всё так просто никто б и заморачиваться не стал.На деле же, некий более или менее определённый процент не вакцинированных сводит практически на нет все усилия по проведению вакцинации. Или иначе говоря, становится почти не важно вакцинирован человек или нет, разность вероятностей не заболеть "по серьёзному" будет измеряться единицами процентов. А если учесть что мы сейчас живем очень и очень кучно это будет катастрофа даже в случае не самой летальной болячки.