Блокировка смартфонов в Казахстане: что делать, если вам пришло SMS с предупреждением
Некоторым казахстанцам, кто впервые активировали вторую sim-карту или Е-sim на своем устройстве, начали приходить SMS с предупреждением о том, что верификацию необходимо пройти в течение 30 дней, иначе устройство будет заблокировано.
Re: Блокировка смартфонов в Казахстане: что делать, если вам...
Цитата:
государство полностью контролирует вопросы защиты данных, прав потребителей и безопасности.


Ряд вопросов:
1. Откуда тогда столько мошеннических звонков?
2. Кто несёт ответственность за утечку персональных данных?
3. Для чего несколько лет назад всех обязали привязывать номера к ИИНу, если (как оказалось) толку от этого нет?
4. Если я купил телефон, почему еще какие то платежи должен проводить (если не уложился в срок)?
5. Когда мы перестанем равняться на другие страны? Давайте сделаем тогда и уровень жизни как в Турции (качество товаров, цены и зарплаты, привлекательность для иностранцев м т.д.) - а то сравнения только со стороны платности, мол там тоже люди платят.

Наша сотовомобильная связь - просто ужасная. При всем при этом, операторы повышают цены, убирают комфортные тарифы, а качество связи неуклонно стремится вниз. Когда в этом плане мы равняться на турцию будем? Не думаю, что в центре Анкары может просто отвалиться интернет, потому что "наверно от вышки отошли" - как мне в свое время отвечали в теле2
Блокировка смартфонов в Казахстане: что делать, если вам пришло SMS с предупреждением
Самое интересное, что я уже 2 недели не могу верифицировать свой телефон купленный в Китае через Ozon. Техподдержка говорит перепроверьте и подайте новую заявку. В итоге после обращения в helpdesk получила такой ответ: «Здравствуйте! В настоящее время верификация мобильных устройств, приобретённых на маркетплейсах, не представляется возможным, в связи с тем, что номера заказов отсутствуют в базе государственных органов. Легитимность ввоза устройства и его происхождение не могут быть подтверждены. В случае возникновения вопросов по верификации мобильных устройств, просим учитывать следующее: 1) Маркетплейсы (в том числе OZON, Wildberries и аналогичные) являются сторонами, осуществлявшими либо обеспечивавшими ввоз мобильных устройств на территорию Республики Казахстан. Поэтому, согласно действующим правилам (Приказ и.о. Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 226 «Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи»), верификацию абонентских устройств сотовой связи осуществляет исключительно лицо, которое ввезло товар в РК и располагает подтверждающими документами. 2) В случае, если продавец или маркетплейс не предоставляет подтверждение законности происхождения товара, рекомендуется оформить возврат товара через соответствующие каналы. 3)Государственные органы не владеют информацией по внутренним номерам заказов маркетплейсов, поскольку это — внутренние идентификаторы, не подлежащие государственному учёту. Информация о них отсутствует в базе Гос.органов, проверка легитимности ввоза по ним не может быть проведена»
