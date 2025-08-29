Отправлено: - 14:01

государство полностью контролирует вопросы защиты данных, прав потребителей и безопасности.

Цитата:Ряд вопросов:1. Откуда тогда столько мошеннических звонков?2. Кто несёт ответственность за утечку персональных данных?3. Для чего несколько лет назад всех обязали привязывать номера к ИИНу, если (как оказалось) толку от этого нет?4. Если я купил телефон, почему еще какие то платежи должен проводить (если не уложился в срок)?5. Когда мы перестанем равняться на другие страны? Давайте сделаем тогда и уровень жизни как в Турции (качество товаров, цены и зарплаты, привлекательность для иностранцев м т.д.) - а то сравнения только со стороны платности, мол там тоже люди платят.Наша сотовомобильная связь - просто ужасная. При всем при этом, операторы повышают цены, убирают комфортные тарифы, а качество связи неуклонно стремится вниз. Когда в этом плане мы равняться на турцию будем? Не думаю, что в центре Анкары может просто отвалиться интернет, потому что "наверно от вышки отошли" - как мне в свое время отвечали в теле2