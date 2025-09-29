НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Внезапный сентябрьский снег: девять автомобилей вытащили полицейские из кюветов в Костанайской области
 
 
§ NG.kz
Внезапный сентябрьский снег: девять автомобилей вытащили полицейские из кюветов в Костанайской области
Отправлено: 29.09.25 - 12:17
Зима внезапно пришла в регион в конце сентября. Утро 29-го встретило костанайцев и жителей других районов области снегом. Из-за непогоды только на трассе Костанай – Алматы – Екатеринбург с 6 до 10 утра полицейские вызволили из кювета девять автомобилей.
§ vofkakst
Re: Внезапный сентябрьский снег: девять автомобилей вытащили...
Отправлено: 29.09.25 - 12:17
#1
Я правильно понял последнее фото? От тяжести снега рухнул столб? Серьёзно?
Наипрямейший вопрос Акиму - кто в ответе за надежную и качественную установку столбов (практически из фольги)? Либо столбы не соответствуют никаким требованиям, либо ставили их мастера с не особо прямыми руками. Бетонный столб бы себя так не повел бы. Будут ли комментарии из акимата, от акима в частности - по его инициативе бросились выкорчевывать вековые столбы и втыкать эти железячки, которые первый снег не пережили.
§ Сабыр
Re: Внезапный сентябрьский снег: девять автомобилей вытащили...
Отправлено: 29.09.25 - 13:05
#2
Сама природа истребляет дешёвые китайские машинки :lol:
§ ОГПУ
Re: Внезапный сентябрьский снег: девять автомобилей вытащили...
Отправлено: 30.09.25 - 13:15
#3
Пшеницы много осталось под снегом?
§ ACROS
Re: Внезапный сентябрьский снег: девять автомобилей вытащили...
Отправлено: 30.09.25 - 14:19
#4
Цитата:
ОГПУ:
Пшеницы много осталось под снегом?


Наверное - МНОГО.
Я думаю- процентов ещё 40 по области убирать- много зелёных полей, видать поздние посевы- их не то что много на севере- был в Тарановке и в Денисовке- и тут их хватает.
А, статистике верить - как то не очень у них сходиться бодрые цифры с суровой реальностью.

Жалко коллег: - однозначно уже КАЧЕСТВО потеряли и так клея в этом году не было ,так и остальное потеряют, даже то что уберут- пойдёт сто пудово- НЕКЛАССКОЙ, плюс скидки на влагу и затраты на сушку.
Думаю по 50-55 тенге за кило выйдет, если не меньше, плюс логистика до города- вот тебе и 45-50 тенге.
