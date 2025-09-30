НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нового главного прокурора назначили в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52659
Нового главного прокурора назначили в Костанайской области
Отправлено: 30.09.25 - 09:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Им стал уроженец Аркалыка Марат Сексембаев. Кадровые перестановки и назначения прошли вчера, 28 сентября, в восьми областях Казахстана, сообщает Генеральная прокуратура РК.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7758
Re: Нового главного прокурора назначили в Костанайской области
Отправлено: 30.09.25 - 09:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
разве закон разрешает переводы ,областной прокурор должен был подать в отставку
Профайл Посетить вебсайт
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
521
Re: Нового главного прокурора назначили в Костанайской области
Отправлено: 30.09.25 - 13:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохо, очень жаль что так вышло
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS