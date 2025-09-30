Re: Арт-объект на честном слове - Власти Рудного сильно обидели...

Отправлено: - 13:15

Надо же!!! Какая красота!!!! Не знаю даже как такое могло не понравиться. Такой замечательный лангольер получился. Всё по задумке: намеревается сожрать пару дурней засидевшихся в прошлом. В славном городе Атырау эту же задумку реализовывали, разве нет? Просто художник не понял, это совершенно другой концепт.

А что оно подломилось, так то глянуть надо, может там текстолит неважно к стали приварен, так посильнее прихватить и всего делов.