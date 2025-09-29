Отправлено: - 10:54

сайлау курманов:

На тик-токе жизнь бьет ключем, много гадалок, провидцев, лекарей и всякого разного. Кто-то предсказал в скором будущем что северный сосед распадется на мелкие образования. Первым обьявят независимость татары и башкиры. Находясь в глубине страны как могут отделиться не совсем ясно. А Сибирь с населением 80% русскими куда может подастся, чукотка упирается в ледянную пустыню тоже мало перспектив.

Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!Цитата:Действительно в настоящее время в тик-токе много диванных гадалок, пророков, нострадамусов, которые вместо пророчеств о звёздах, прогнозируют распад, хайпят - раздувая шум.Раскройки страны скорее всего в ближайшее время не будет. Ресурсы у России будут ограничиваться всё сильнее, а противостояние с Западом нарастать, война в Украине требует колоссальных денег, техники и людей, так настоящие эксперты говорят.Понятно, что попытки любых сепаратистских выходок в стране будут жёстко подавляться, целостность страны у соседей в приоритете. Если война продолжится, тогда цена всё более весомее будет, тяжёлое внутреннее положение, падение экономики, усталость общества и.т.д.